López Miras apela a la sociedad a responder "con contundencia" al "hachazo de muerte" del Gobierno al Tajo-Segura

BLANCA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha apelado este miércoles a la sociedad de la Región de Murcia a dar una respuesta "con contundencia" frente al "hachazo de muerte" que supondrá la decisión del Gobierno central de reducir un 50% los envíos del trasvase Tajo-Segura al Levante en 2027.

López Miras ha hecho estas declaraciones en Blanca con motivo del acto de colocación de la primera piedra del nuevo centro de mejora genética y tecnología de 'Bloom Fresh'.

Según ha dicho el máximo dirigente regional, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha confirmado este miércoles en su visita a la ciudad Murcia que "continúan los planes del Gobierno de España para cerrar el 50% el trasvase Tajo-Segura".

"Ha confirmado que en 2027 el Gobierno de España va a pegar ese hachazo de muerte al trasvase Tajo-Segura", y también que el secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia, Francisco Lucas, "ha mentido con descaro".

"O, por decirlo de otra forma, Hugo Morán ha confirmado que quieren dejar a la Región de Murcia en la ruina a partir de 2027, en la quiebra absoluta sin el trasvase", ha enfatizado López Miras, que ha remarcado que esto "no podemos permitirlo".

"Esto ya no es una cuestión política, de los regantes o los agricultores. Esto es una cuestión de la sociedad en general, la Región de Murcia en su totalidad. El millón seiscientos mil hombres y mujeres que viven en esta tierra no pueden permitir que a partir de 2027 no tengamos futuro, no tengamos trasvase", ha dicho.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo autonómico ha apelado a que los murcianos "respondamos con la contundencia que se merece la decisión del Gobierno de España".