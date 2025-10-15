López Miras asegura que aprovechará el aumento de fondos de la UE para Defensa para la Región de Murcia

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, interviene en el pleno del Comité Europeo de las Regiones, con motivo del debate sobre Defensa Europea - COMUNIDAD

El jefe del Ejecutivo de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha participado este miércoles en el debate sobre la Defensa europea celebrado en el pleno del Comité Europeo de las Regiones, donde ha subrayado que el aumento de fondos en materia de Defensa que va a aplicar la Comisión Europea es una "oportunidad" para la Región de Murcia y también "para nuestras startups, pymes, ecosistema innovador y empresas tecnológicas".

"Vamos a aprovechar esta oportunidad y vamos a hacer que Caetra, que la Región de Murcia y específicamente Cartagena sean uno de los puntales en la industria de defensa vinculada a las regiones europeas", subraya.

El presidente de la Comunidad ha recordado que la Unión Europea "ha tomado buena nota de la incertidumbre del actual contexto geopolítico" y por eso "ha quintuplicado el presupuesto para Defensa en el próximo marco de financiación plurianual".

Para el máximo responsable autonómico, este incremento de los fondos "tiene que ser una oportunidad para las regiones". López Miras, que precisamente preside el grupo de trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones, ha señalado que uno de los logros que se están consiguiendo en este campo es que "cuando en Bruselas se habla de Defensa y de regiones, se habla de la Región de Murcia".

"Las regiones tenemos un papel fundamental en esa nueva estrategia de la industria de la defensa europea. Y la Región de Murcia, con Cartagena a la cabeza, tiene un protagonismo particular", añade el presidente.

Asimismo, ha reafirmado la importancia del programa Caetra, que impulsa la Región de Murcia desde hace tres años, como ejemplo de innovación y colaboración público-privada en el ámbito de la Defensa.

De hecho, ha destacado que uno de los beneficios que está trayendo Caetra es el aprovechamiento de las tecnologías de uso militar para aplicarlas en el ámbito civil, ya que esto "beneficia en el día a día a muchos ciudadanos".

Durante la jornada en Bruselas, López Miras ha mantenido una reunión con el presidente del Consejo Regional de Häme, Toni K. Laine, y diferentes representantes de la región finlandesa, que colabora en el proyecto Caetra de la Comunidad.

El encuentro ha permitido avanzar en las líneas de cooperación entre ambos territorios en materia de innovación y defensa. "Es un territorio que, pese a estar muy lejos de la Región de Murcia, tiene mucha similitud. Están muy involucrados con las Fuerzas Armadas y la industria naval de su país, y están desarrollando un proyecto similar a Caetra que está contando con el apoyo del Gobierno de Finlandia", afirma López Miras.