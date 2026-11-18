El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, interviene en el conversatorio con la comunidad educativa ‘Por fin, la buena educación’ - PPRM

MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado este miércoles que el candidato de su formación a la Presidencia del Ejecutivo central, Alberto Núñez Feijóo, devolverá a la educación "el protagonismo" que, a su juicio, ha perdido durante los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, según ha informado el partido en un comunicado.

Durante su participación en Murcia en el conversatorio con la comunidad educativa 'Por fin, la buena educación', junto al vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, López Miras ha defendido un modelo basado en "el esfuerzo, el mérito y la capacidad", que refuerce la autoridad del profesorado y garantice la libertad de elección de las familias.

"La educación es la política fundamental para que las sociedades crezcan y para que los países se desarrollen", ha subrayado el dirigente regional, quien ha denunciado que el Ejecutivo central ha dejado de lado las políticas educativas en los últimos ocho años mientras las dificultades para acceder a una vivienda o independizarse frustran las expectativas de los jóvenes.

"Estamos creando a las generaciones mejor formadas, gracias a vosotros, en una generación frustrada, que no puede cumplir sus sueños y que no tiene expectativas", ha lamentado, al tiempo que ha asegurado que "no hay ningún otro proyecto político que se presente el próximo 29 de noviembre que tenga una apuesta por la educación como la tiene el Partido Popular".

En clave regional, López Miras ha avanzado que su Gobierno ya trabaja junto a la comunidad educativa en un nuevo decreto en el que se refuerza la autoridad del docente y las sanciones ante el acoso escolar y ante la indisciplina, y ha puesto en valor el aumento de los presupuestos educativos, la reducción de ratios y las mejoras laborales del profesorado pese a la infrafinanciación autonómica.

En el acto, celebrado con la asistencia también del consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, y de la candidata al Congreso por la Región de Murcia Patricia Martínez Copete, el vicesecretario nacional Jaime de los Santos ha abogado por una nueva ley educativa que sustituya a la LOMLOE y sitúe "el conocimiento y la exigencia académica en el centro de la enseñanza".

"Toca una ley que emane del ecosistema educativo en la que los políticos hagamos de árbitros", ha señalado De los Santos, quien ha reclamado la participación de docentes, equipos directivos, familias e inspectores en la redacción de la futura norma, así como recuperar la lectura, el dictado, los conocimientos matemáticos fundamentales y la colaboración de las reales academias en el diseño de los currículos.

"Sin esfuerzo es imposible construir futuro y la educación requiere de esfuerzo", ha concluido el dirigente 'popular', quien ha defendido una enseñanza basada en el "respeto a los docentes, respeto a las familias y respeto a los alumnos".