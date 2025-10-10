El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, junto a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, durante la reunión con los servicios de Emergencia por el aviso rojo por lluvia en Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, han mantenido una reunión este viernes con responsables de Seguridad y Emergencias en el Parque de Seguridad de Cartagena para coordinar las actuaciones a llevar a cabo en el municipio con motivo del estado de aviso rojo por lluvia durante el día de hoy.

"Todos los servicios de emergencias están disponibles por si tuvieran que actuar si la alerta meteorológica lo requiriera", ha explicado López Miras. Los servicios en el municipio están coordinados desde ayer, según ha indicado la alcaldesa.

También ha recordado que se están actuando "de forma muy particular" a través de los servicios del Ayuntamiento de Cartagena en Los Nietos, Bahía Bella, Villas Caravaning, que se ha desalojado, y la Algameca Chica.

Además, López Miras ha apuntado que esta mañana cayeron en una hora 34,8 litros en torno a la rambla de Benipila.

Por último, el jefe del Gobierno regional ha pedido a los ciudadanos que, pese a que la lluvia está parando, "no se confíen" porque la alerta roja continúa durante todo el día en Cartagena, el Mar Menor y Mazarrón.