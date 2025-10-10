Un total de 35 personas han sido acogidas en el pabellón Cabezo Beaza de Cartagena por la lluvia

El pabellón Cabezo Beaza de Cartagena acoge a desplazados por las lluvias - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El pabellón Cabezo Beaza de Cartagena ha acogido desde ayer a 35 personas que encontraron refugio allí a consecuencia de la lluvia. Por el momento, este viernes por la mañana permanecen allí seis personas, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Además, a las 7.30 horas de hoy han precisado ayuda de acogida por parte del Ayuntamiento tres personas de Bahía Bella y 15 personas de Villas Caravaning. Las personas evacuados son trasladados al pabellón Cabezo Beaza, donde Servicios Sociales opta por la mejor opción de asistencia en bases a sus necesidades.

Por otra parte, también se han atendido a 17 personas transeúntes que han acudido por sí mismos a la Hospitalidad Santa Teresa.

Desde el consistorio, prevén la llegada de más personas en la mañana de este viernes.

El pabellón cuenta con medio centenar de camas. Además, el municipio cuenta con una veintena de instalaciones en diferentes puntos del municipio, en caso de ser necesarias para la población.

Los servicios municipales de Emergencias y Servicios Sociales se encuentran en las dos zonas del municipio con población que corren riesgo severo de inundación: Bahía Bella y Villas Caravaning. Por la mañana de este jueves se recomendó a los moradores que las abandonaran, y Servicios Sociales se entrevistó con las personas sin recursos.

Ante los diferentes avisos por precipitaciones, están en situación de alerta todos los servicios municipales: Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Servicios Sociales, Infraestructuras, Deportes, Educación, Descentralización... Además, hay agentes de Policía Local y efectivos de Protección Civil desplegados por todo el municipio, con prioridad en las zonas de rambla para el control de la evolución del caudal y la anticipación de incidencias.