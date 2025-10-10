Guardia Civil desaloja un camping en Cabo de Palos y desplaza a 18 personas, entre ellas un menor, por la dana Alice

1016879.1.260.149.20251010134107
Protección Civil de Cartagena en Villas Caravaning avisando a las personas presentes que deben abandonar sus alojamientos por el aviso rojo por lluvia. 9 octubre 2025. - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha desalojado un camping en Cabo de Palos, en la localidad de Cartagena, a primera hora de este viernes, debido a las persistentes lluvias que la dana Alice está dejando en la zona del Campo de Cartagena y Mazarrón.
En concreto, han tenido que ser desplazadas 18 personas, entre ellas un menor, así como varias mascotas.
En este dispositivo han participado cuatro patrullas de la Benemérita, en concreto de Prevención de Seguridad Ciudadana y la Agrupación de Tráfico, con un total de diez agentes.