López Miras, sobre Ballesta: "Ha sido un honor trabajar a su lado y aprender de él. Le vamos a echar tanto de menos"

MURCIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de la Región de Murcia y presidente regional, Fernando López Miras, ha señalado tras conocer la muerte del alcalde de Murcia, José Ballesta, que "ha sido un honor trabajar a su lado y aprender de él. Le vamos a echar tanto de menos".

Para López Miras, José Ballesta siempre será un "alcalde eterno". "Murcia era mucho más que su ciudad: era su vida y su pasión. Dedicó cada día a hacerla más grande, más próspera y mejor para todos los murcianos, con trabajo, cercanía y una entrega incansable que mantuvo hasta el final", añade.

Finalmente, el presidente regional ha señalado que era "un hombre íntegro, un ejemplo para todos los servidores públicos". "Que la Virgen de la Fuensanta le acoja en el Cielo. Descanse en paz", ha aseverado López Miras.