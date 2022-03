López Miras califica de "esperpéntica" e "insultante" la gestión del Gobierno central de la huelga de los camioneros

El presidente murciano urge al MITMA a que convoque la comisión sectorial del transporte para "llevar las reivindicaciones" del sector

MURCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha calificado la gestión que está llevando a cabo el Gobierno central de "esperpéntica" porque, para López Miras lo que debería hacer el ministerio es "atender las reivindicaciones" y, ha afirmado que es el Ejecutivo central "quién debería intentar poner soluciones en lugar de estar dando la espalda y los que está es insultando por defender su derecho a trabajar".

Al respecto, el presidente murciano ha urgido, durante un encuentro que ha mantenido con los transportistas en su habitual punto de concentración de los últimos días en el entorno del centro comercial Nueva Condomina de la ciudad de Murcia, a que el Ministerio de Transportes convoque de "forma urgente" la Comisión Sectorial de transporte para que la Región de Murcia "se pueda sentar personalmente" con la ministra de Transporte y "decirle que lo que está pasando cara a cara".

En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional ha asumido "las reivindicaciones de todos los transportistas de la plataforma Nacional de Defensa del transporte", López Miras ha asegurado que "quería escuchar" al sector ya que, en su opinión, "creo que es lo que hay que hacer cuando alguien lo pasa mal escucharlo".

López Miras ha calificado como "inconcebible que una ministra dé la espalda" a profesionales "que hace unos meses eran héroes, cuando estábamos confinados por la pandemia y se exponían cada día al riesgo del covid para que en los supermercados hubiera abastecimiento y para que en nuestros hogares pudiera haber alimentos. Pues esos héroes son los mismos ahora".

Tras mantener un encuentro con el casi centenar de camioneros, López Miras ha pedido que los transportistas "no quieren subvenciones, no quieren ayudas y quieren es trabajar sí o sí".

Por este motivo, el presidente del Gobierno regional ha reclamado que "se baje el precio del combustible sí o sí, sin demora de forma urgente".

De este modo, López Miras ha exigido al Ejecutivo central que este problema tiene resolución y ha citado las situaciones que "se ha solucionado o suavizado en otros países como Italia como Francia como Portugal". Al tiempo que ha criticado que las ayudas anunciadas por la ministra "son insignificantes" ya que, desde su punto de vista, son "ayudas para hoy y miseria para mañana".

Finalmente, el jefe del Ejecutivo autonómico ha reclamado que "se tomen decisiones estructurales".

"RECLAMACIÓN JUSTA"

Los transportistas regionales concentrados en Nueva Condomina han designado a Patricio Martínez como su portavoz, en su intervención junto al presidente murciano ha agradecido la mediación de López Miras en buscar una resolución a la huelga que ya dura diez días.

Martínez ha hecho hincapié en que "su reclamación es justa" ya que, en su opinión, el sector no hay nadie allí que "no está pidiendo algo que no sea salir a trabajar de una manera digna".

Por lo que el portavoz de los transportistas en huelga ha solicitado a los políticos que hagan que "su profesión merezca la pena" y que les brinden un apoyo y solución que "no han recibido de otros ámbitos", entre ellos Patricio Martínez ha citado a las "organizaciones empresariales mayoritarias del sector, instituciones privadas y aquellas asociaciones empresariales que amparan a las empresas de transporte".

Los manifestantes han incidido en que las soluciones al sector pasan por "bajar los impuestos que el gasoil que es caro" y eso, han añadido "sólo lo puede hacer el Gobierno".

Por último, Patricio Martínez ha espetado al Ejecutivo central que "no vale no dar la cara, hay que afrontar la situación".