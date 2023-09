López Miras califica de "extremadamente graves" las declaraciones de Sánchez sobre la amnistía

MURCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha calificado de "extremadamente graves" las declaraciones del jefe del Ejecutivo central en funciones, Pedro Sánchez, quien aseguró este miércoles que será "coherente" con lo que ha hecho hasta ahora en Cataluña y evitó desmentir al líder de ERC, Oriol Junqueras, respecto a la amnistía.

"Es realmente vergonzoso observar cómo el Congreso de los Diputados se ha convertido en un mercado persa", ha dicho López Miras a preguntas de los medios de comunicación, en el marco de un acto celebrado en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional.

El máximo dirigente autonómico ha destacado que "la inmensa mayoría de los españoles estamos ruborizados y sentimos vergüenza de ver cómo se está mercadeando con algo tan importante como es la soberanía nacional", para criticar a continuación el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja.

"Aquí las investiduras cuestan lo que cuesta poner unos pinganillos para traducir lenguas que no son cooficiales por ejemplo en la Región de Murcia. Hay parlamentarios murcianos cuya lengua cooficial no es ninguna de las que están haciendo oficiales precisamente en el Congreso", ha aseverado.

A este respecto, ha criticado que negocien "en el extranjero con aquellos que van a sostenerte en el gobierno porque son prófugos de la justicia", y cómo Pedro Sánchez "ya está reconociendo abiertamente que va a aprobar esa ley de amnistía", de una forma "muy peligrosa para los cimientos de nuestro Estado constitucional".

Para López Miras, "aprobar la amnistía para los delincuentes que intentaron dar un golpe de Estado" supone, además de "romper la integridad de España", "decirles" a los independentistas que "no solo que están perdonados", sino que "no ha pasado nada", mientras ellos "no muestran ningún tipo de arrepentimiento".

Para el presidente de la Región de Murcia, esta es una forma de decirles que "no han cometido ningún delito", y que, por tanto, "pueden volver a hacerlo", porque "además ellos lo que dicen es que quieren volver a hacerlo".

A su juicio, con la actitud del Gobierno central se demuestra "la desigualdad del señor Sánchez, del PSOE y del gobierno que quiere formar". Esto, ha dicho, "no tiene encaje en la Constitución, en un Estado social y democrático de derecho como es el nuestro y, sobre todo, dentro de la convivencia y de la igualdad de todos los españoles".

Asimismo, López Miras ha expresado su deseo de que "haya cordura y que esto no pase", en referencia a la "división" entre españoles y a permitir que "los delincuentes sigan delinquiendo". Para ello, ha considerado que lo que se tiene que propiciar es que "Sánchez no sea presidente del Gobierno" y que este cargo lo ocupe Alberto Núñez Feijóo, porque él representa "la única alternativa".

Respecto al líder del PP, el jefe del Ejecutivo murciano ha recordado que cuenta con el apoyo de 172 diputados, "sólo a cuatro de la mayoría absoluta".

"Sería una muy buena noticia para España que fuera presidente quien cree en la unidad de nuestro país, en la Constitución, en la Ley, en que no se puede pactar nada con delincuentes, en que no se puede poner el futuro de España en manos de aquellos que no creen en España y en que hay que respetar la Constitución", ha sostenido.

Por contra, ha dicho que "sería una mala noticia" que fuera presidente Pedro Sánchez, que es, según sus palabras "que está intentando pactar con aquellos que no creen en España, que quieren vivir al margen de la legalidad y el que está poniendo en serio riesgo los pilares constitucionales de nuestro país".

"LA REGIÓN SE JUEGA MUCHO"

López Miras ha apuntado que la Región "se juega mucho" en el debate de investidura de Núñez Feijóo, que tendrá lugar la próxima semana, por cuestiones que afectan a esta comunidad autónoma, entre las que ha citado la reforma del sistema de financiación autonómica para hacerlo más equitativo, la defensa del trasvase Tajo-Segura o el impulso de un AVE "digno" para los murcianos.

"Nos jugamos que no se priorice a unos territorios sobre otros, que no se den prebendas y privilegios a Cataluña y al País Vasco frente a la Región de Murcia, que no se rompa una Constitución que nos atribuye una posición igualitaria dentro del país", ha enumerado, para concretar que Núñez Feijóo es "el único que está defendiendo implementar medidas reales y presupuesto real desde el Gobierno de la Nación para proteger nuestro Mar Menor".

Además, López Miras ha recordado que él tiene 39 años, con lo nació en una España constitucional, y ha dicho que "jamás" se imaginó que en 2023 tendría que "reivindicar, trabajar, luchar por el mantenimiento y el respeto a esa Constitución". "Esto lo veía como cuestiones del pasado", ha lamentado.

CONDONACIÓN DE LA DEUDA A CATALUÑA

Respecto a la exigencia de Junts para que el Estado condone la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de Cataluña, López Miras ha manifestado que los independentistas "nunca se conforman" y "quieren seguir ahondando en la discriminación y en la desigualdad entre territorios y españoles".

"Si el presidente del Gobierno de todos los españoles no defiende España lo vamos a hacer nosotros desde las comunidades autónomas; yo lo voy a hacer desde la Región de Murcia, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también".

A continuación, ha manifestado que exigir la condonación de la deuda es "otro paso más en la discriminación" entre territorios.

"Mientras que la Región de Murcia, con la Comunidad Valenciana, son las peor financiadas, a las que menos recursos para educación, sanidad y políticas sociales está dando el Gobierno de España, y eso ahonda mucho más en nuestra deuda, a ellos --en referencia a los independentistas-- se les premia", y todo, ha matizado, "para que el señor Sánchez se siente en la Moncloa"