El candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en un mitin celebrado en la Plaza del Carnal Belluga, en Murcia - JAVIER CARRIÓN/EUROPA PRESS

MURCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Fernando López Miras, ha afirmado este lunes que el último barómetro del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP) refleja que "la mayoría de los murcianos quiere un gobierno desde la moderación, el consenso, el diálogo, centrado en tomar decisiones y en gestionar", un perfil que ha identificado con su formación política.

En concreto, López Miras se ha referido al resultado del estudio demoscópico, del que se desprende que el PP ganaría las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en la Región de Murcia con el 36,6 por ciento de los votos y cuatro de los diez escaños en juego, además de situar a Alberto Núñez Feijóo como el candidato preferido para presidir el Gobierno.

En este sentido, el dirigente 'popular' ha definido a su partido como "el partido de los consensos, del diálogo, también de la moderación, de tomar decisiones y de gestionar", frente "al enfrentamiento, la crispación, la tensión y la polarización".

"Gestión, gestión, gestión. Lo que necesita España es gestión", ha subrayado el presidente del PPRM, quien ha defendido que el PP es "el único partido que gestiona, que tiene experiencia en gestión", y ha concluido que "el único presidente que ha gestionado y que puede gestionar es Alberto Núñez Feijóo".