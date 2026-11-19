CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha destacado el compromiso del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de reconocer a la Policía Nacional y a la Guardia Civil como profesiones de riesgo, así como de aumentar sus plantillas y dotarlas de más medios.

López Miras ha realizado estas declaraciones durante un encuentro celebrado este jueves en Cartagena con representantes de los sindicatos de la Policía Nacional y de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, en el que también han participado la alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo, y candidatos del PP al Congreso y al Senado por la Región.

El dirigente 'popular' ha criticado que el PSOE y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hayan votado en contra de reconocer a ambos cuerpos como profesiones de riesgo. "Qué profesión puede ser más de riesgo que de quienes cada día se juegan la vida por defender la de los demás", ha señalado.

Asimismo, ha atribuido la llegada de narcolanchas y la situación de las costas de la Región a la falta de medios de la Guardia Civil. En este sentido, ha asegurado que la Región de Murcia necesita 600 policías nacionales y 700 guardias civiles más para alcanzar la media de agentes por habitante del resto de comunidades autónomas, una cifra que ha atribuido a la situación actual de las plantillas, según ha informado el Partido Popular de la Región de Murcia.

Por su parte, Noelia Arroyo ha denunciado la situación de las infraestructuras de seguridad en Cartagena y ha señalado que el derribo de la Casa Cuartel de la Guardia Civil hace tres años dejó a 86 familias sin sus viviendas. Según ha indicado, las instalaciones provisionales actuales se han habilitado gracias al Ayuntamiento y al Gobierno regional.

La alcaldesa también ha reclamado más efectivos para la Policía Nacional y la Guardia Civil y ha reprochado al Gobierno central la falta de interlocución sobre cuestiones como la llegada de pateras y la gestión del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y el Hospital Naval.

Arroyo ha destacado, por otro lado, la construcción de nuevos cuarteles de Policía Local en Cartagena, entre ellos los de La Aljorra, Cuesta Blanca y Los Dolores, así como la incorporación de efectivos y nuevos recursos materiales.