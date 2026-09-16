López Miras comparecerá el próximo martes en la Asamblea para explicar el nombramiento de la actual consejera de Salud

Archivo - López Miras comparecerá el próximo martes, 22 de septiembre, en la Asamblea para explicar el nombramiento de la actual consejera de Salud - KIKO ASUNCIÓN/EUROPA PRESS - Archivo

El Pleno abordará también el proyecto de ley de Bienes de Interés Turístico y una reforma de la Ley de Emergencias y Protección Civil

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, comparecerá el próximo martes, 22 de septiembre, a las 9.30 horas, ante el Pleno de la Asamblea Regional para explicar, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, el nombramiento de la actual consejera de Salud, en relación con su etapa como máxima responsable del Servicio Murciano de Salud durante el presunto fraude de prótesis investigado por la UDEF.

La comparecencia se desarrollará en una sesión plenaria de control en la que López Miras también responderá a las preguntas orales que le formulen los portavoces de los grupos parlamentarios, según ha informado la Asamblea Regional.

Previamente, el Pleno debatirá la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de la Ley 3/2023, de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, así como el proyecto de ley por el que se regulan los Bienes de Interés Turístico de la Región de Murcia y se modifica la Ley de Turismo de la Comunidad.

La actividad parlamentaria comenzará el próximo lunes 21 de septiembre con la reunión de la Comisión Especial de Estudio sobre Infancia y Adolescencia, a las 9.00 horas, para avanzar en la elaboración de su dictamen.

A las 11.30 horas se reunirá la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos, que contará con la comparecencia del delegado del Gobierno en la Región de Murcia para informar, a petición del Grupo Parlamentario Popular, sobre la situación de las costas de la Región ante la falta de medios de la Guardia Civil para combatir el narcotráfico y el tráfico de seres humanos.

Por su parte, el miércoles 23 de septiembre, a las 9.30 horas, se celebrará una sesión plenaria de impulso que incluirá el debate y votación del dictamen de la Comisión Especial de Estudio sobre Infancia y Adolescencia.

El Pleno abordará además una moción del PP sobre inversiones en infraestructuras hídricas y modernización de regadíos como complemento al Trasvase Tajo-Segura; otra del PSOE sobre la situación de la Atención Primaria y el refuerzo de las plantillas del Servicio Murciano de Salud; una iniciativa de Vox sobre el refuerzo de la operatividad de la Guardia Civil frente al narcotráfico y la criminalidad organizada en las costas; y una moción del Grupo Mixto sobre la declaración de Pedro Sánchez como persona 'non grata' en la Región de Murcia.

Finalmente, el Pleno debatirá una moción del PP para solicitar al Gobierno central un plan de medidas urgentes ante el déficit de profesionales de salud mental.