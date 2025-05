López Miras confirma que asistirá a la manifestación del 8 de junio en Madrid contra la "corrupción" de Sánchez

Feijóo anuncia una ofensiva del PP para dar respuesta a esta "decadencia" y "agonía" del Gobierno en la calle

MURCIA/MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha confirmado este jueves que asistirá a la manifestación que ha convocado el PP en Madrid el próximo 8 de junio contra la "corrupción" del Gobierno de Pedro Sánchez.

López Miras, en su cuenta de X, ha dejado claro que los españoles "estamos hartos de la decadencia y los escándalos del Gobierno de Pedro Sánchez y lo demostraremos el 8 de junio en Madrid".

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado esta convocatoria para que los ciudadanos "alcen la voz" contra la "corrupción" y la "putrefacción" que, a su juicio, rodea al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Además, ha retado a los socios a activar una moción de censura y les ha avisado que si no actúan, lo que está ocurriendo les "arrastrará" y los españoles les harán "cómplices".

"El PSOE, el Gobierno y la familia más directa del actual presidente están rodeados de corrupción. Todas las personas de su confianza, antes de llegar a la Moncloa, están imputadas o señaladas. Su familia más cercana, su actual número dos, su anterior número dos, su fiscal general del Estado", ha declarado Feijóo en una comparecencia sin preguntas en la sede del PP.

Feijóo ha relatado que en pocas horas han conocido "ofertas de impunidad a delincuentes a cambio de obtener expedientes contra agentes y fuerzas de seguridad del Estado", "promesas de ascenso a mandos policiales que se dejen corromper", "extorsión de servidores públicos amenazados con airear vídeos sexuales", "persecución a fiscales y jueces que persiguen la corrupción" y "amenazas a periodistas que lo publiquen". A su entender, se trata de "prácticas mafiosas que no caben en democracia" sino en "otros regímenes".

En este contexto, el jefe de la oposición ha dado hoy un paso más allá para dejar claro que el PP está dispuesto a liderar una respuesta a esta "decadencia" y "agonía" del Gobierno de Pedro Sánchez en la calle, en los tribunales y en el Parlamento. "Esto ya va de decadencia o limpieza, mentiras o integridad, cloacas o decencia. Democracia o mafia", ha aseverado.

Tras asegurar que el mandato de Sánchez está en "fase terminal", ha avisado que cuando más se resista, "más será la humillación con que se irá", recalcando que las acciones que se están conociendo para buscar la "impunidad" ante los "presuntos delitos" y casos de corrupción es algo "incompatible" con la igualdad y con un sistema democrático.

A su entender, esta "huida hacia adelante debe de combatirse", dado que Sánchez "hace tiempo que ya no es digno" de ejercer como presidente del Gobierno. "La corrupción no salió de la Moncloa con el cese de su número 2, ni saldrá con un expediente a dos o tres mandados o mandadas. La trama de corrupción saldrá de la Moncloa cuando salga de ella el señor Sánchez y no encontrará cortafuegos posible", ha sentenciado.

MANIFESTACIÓN EL DÍA 8 EN MADRID

Feijóo --que ya convocó cinco manifestaciones contra la ley de amnistía y los pactos de Sánchez con los independentistas por romper la igualdad de los españoles-- ha animado a los ciudadanos a salir de nuevo a las calles de Madrid el próximo domingo 8 de junio.

Se trata, ha proseguido, de evidenciar el "rechazo a un Gobierno que ataca a jueces y a fiscales, que persigue a la Guardia Civil, a periodistas y que no sólo ha urdido una trama de corrupción para servirse de lo que es de todos, sino también otra para intentar taparlo con chantajes y amenazas mafiosas", según ha dicho.

El líder del PP ha afirmado que "un país de trabajadores no se merece a tantos sinvergüenzas". "A la inmensa mayoría de españoles que sí representa esta nación les pido que alcen la voz y no normalicen una España decadente, de escándalos y de corrupción", ha abundado.

SE OFRECE PARA UNA MOCIÓN DE CENSURA

Tras asegurar que "la inmoralidad de este Gobierno y de este presidente es incompatible con la decencia democrática", ha recordado que Sánchez dijo que en 2018 que llegaba a la Moncloa para "expulsar la corrupción" pero "la han normalizado". "Mintieron, presuntamente delinquieron y, para taparlo todo, extorsionaron. Y ante una situación así hay que decir basta", ha manifestado.

Así, Feijóo ha avisado a los socios de Sánchez que "la gravedad" de lo que está ocurriendo "trasciende a cualquier ideología, coyuntura o manía personal de nadie" y "pone a prueba la integridad de un país entero, empezando por quienes le sostienen o justifican lo que está ocurriendo".

Por eso, ha dicho a los socios del PSOE que él está a disposición para impulsar una moción de censura en el Congreso contra Sánchez, un paso que, según ha dicho, no depende de su "voluntad", dado que él la tiene "toda", sino de aquellos que brindan soporte parlamentario al jefe del Ejecutivo. A su entender, si quieren "acabar con esto, el PP está a disposición" y si no lo hacen, les "arrastrará" y serán "cómplices de esta degradación" y los ciudadanos "no lo olvidarán".

Es más, el líder del PP ha recordado que hace siete años los actuales socios de Sánchez "dijeron que apoyaban una moción de censura para combatir la corrupción". "Si fuesen consecuentes, ahora deberían hacer lo mismo sin ninguna duda", ha resaltado.

Según Feijóo, "nadie" que tenga "un mínimo de aprecio" en España puede "ignorar el estado de putrefacción" al que, a su juicio, les tiene sometidos el actual Gobierno. "La degradación es total y ha llegado el momento de que la mayoría de los españoles decentes entendamos y reaccionemos ante lo que está en juego", ha proclamado, para destacar que "más de una veintena de altos cargos de su entorno están implicados en las distintas tramas".

Ante los "escándalos" del Gobierno, el presidente del PP ha dicho que los españoles pueden contar con él y su partido para hacer frente esta "decadencia" en todos los ámbitos. "Vamos a romper con todo esto. El cambio llegará y lo hará con valores. A la espera de hacerlo en las urnas llenándolas de votos, hagámoslo llenando las calles de la capital de España", ha finalizado.