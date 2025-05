López Miras (PP) llama a la movilización en defensa del Tajo-Segura: "El Trasvase no se toca"

MURCIA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular en la Región de Murcia y jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, denunció hoy que "mientras Pedro Sánchez recorta el Trasvase Tajo-Segura y condena a la Región, los socialistas murcianos aplauden" y no hacen "ni una sola crítica a una decisión que no se basa en criterios técnicos ni medioambientales, sino en intereses políticos". Por eso, ha llamado a la movilización en defensa del Tajo-Segura: "El Trasvase no se toca".

López Miras realizó estas declaraciones en la clausura del congreso del Partido Popular de Torre Pacheco, en el que Pedro Ángel Roca ha sido elegido presidente local del partido. Un municipio, dijo, "puntero en agricultura tecnificada y con un tejido empresarial ligado a la exportación que es clave para el desarrollo económico regional".

Ha culpado al PSOE en la Región de Murcia de "renunciar a defender el Trasvase", algo que a su juicio convierte a los socialistas en "cómplices del ataque más grave que ha sufrido nuestro campo". Al acto, celebrado en el Hotel Ona Mar Menor de Torre Pacheco, han asistido más de un centenar de invitados.

El presidente regional ha recalcado que Torre Pacheco "sabe mejor que ningún otro territorio lo que significa que nos dejen sin agua". "Aquí no se desperdicia ni una gota. Se utiliza con precisión, con tecnología, con sostenibilidad. Quieren quitarnos el agua a quienes la utilizamos mejor que nadie".

Asimismo, ha insistido en que en España "vivimos una degradación institucional sin precedentes, porque lo que está ocurriendo supera cualquier línea roja democrática". "Pedro Sánchez es un presidente del Gobierno rodeado de escándalos y chanchullos y su respuesta es siempre la misma: victimismo y propaganda", ha afirmado.

UN CAMBIO "NECESARIO E IMPRESCINDIBLE"

Por eso, en el Partido Popular, ha añadido, "estamos preparados; tenemos proyecto y un líder como Alberto Núñez Feijóo, el presidente que necesitan todos los españoles". Y el cambio no es que sea necesario, es que es imprescindible", ha explicado de forma clara a los asistentes al acto.

López Miras ha recordado, además, unas palabras de Feijóo en las que el líder nacional del PP dijo "esto ya no va de partidos, va de elegir entre mafia o democracia. Y nosotros lo tenemos claro: vamos a estar siempre en el lado de la ley, de las instituciones y de la transparencia". "El 8 de junio en Madrid tenemos la oportunidad de demostrar nuestro hartazgo por los continuos escándalos de corrupción del Gobierno de Sánchez", ha remarcado.

"El PSOE se ha convertido en una organización que ha normalizado la corrupción. Representa el abuso de poder, el chantaje político, y su secretario general en la Región de Murcia, Francisco Lucas, hace lo que sea necesario para seguir en el poder. Lo único que le interesa es blindarse en el poder y atacar a quienes le exigen rendición de cuentas", ha incidido.

Ante todo este lodazal, ha concluido, el PSOE de la Región "guarda silencio". "No se atreven a alzar la voz porque están demasiado atados a Sánchez. Han renunciado a defender la Región de Murcia y el sentido común, han renunciado a tener dignidad política".

Por su parte, Pedro Ángel Roca ha subrayado que "este Congreso nos recuerda que el PP es el partido de las personas", y ha asegurado que "los dinteles de sus puertas se alzan lo suficiente para que pueda entrar quien lo desee".

"Somos el partido más numeroso y grande de Torre Pacheco", ha incidido Roca, que ha anunciado "el inicio de un nuevo tiempo, en el que estamos comprometidos con el objetivo que los pachequeros nos han regalado: liderar el futuro".