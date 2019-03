López Miras considera "evidente" que Pedro Sánchez gobierna a golpe de decreto

Publicado 05/03/2019 14:17:14 CET

MURCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha considerado "evidente" que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, gobierna a golpe de decreto.

En una rueda de prensa y al ser preguntado por si comparte que Sánchez gobierna a golpe de decreto, López Miras ha recordado que el actual presidente ha "triplicado" los decretos dictados por su predecesor, Mariano Rajoy, durante los siete años en los que estuvo en el cargo.

"No es que lo comparta o no, es que es algo evidente, y no hay más que remitirse a cada viernes para ver qué es lo que hace" Sánchez, según López Miras, quien afirma que "la frialdad de los números dicen eso".

REUNIÓN CON EL GOBIERNO ANDALUZ

Por otro lado, al ser preguntado por si ya tiene concertada una fecha para reunirse con su homólogo andaluz, Juanma Moreno, López Miras ha corroborado que el encuentro bilateral será "pronto" ya que el Ejecutivo en Andalucía "ha estado formándose y conformándose" estos últimos dos meses.

Ha avanzado que no solo hablarán de financiación autonómica, sino también de agua e infraestructuras como el Corredor Mediterráneo y la Alta Velocidad "que no llega y debe conectarnos también con Almería".