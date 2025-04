López Miras critica la política migratoria de Sánchez y dice que Vox no tiene "ningún motivo" para rechazar Presupuestos

Archivo - El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

MURCIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha criticado este lunes la política migratoria del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y ha insistido en que Vox no tiene "ningún motivo" para rechazar las cuentas de la Comunidad correspondientes a 2025 porque van "en línea" con las del pasado año.

En declaraciones al programa 'Espejo Público' de Antena 3, recogidas por Europa Press, López Miras ha señalado que el hecho de los Presupuestos regionales no hayan sido aprobados aún "depende de otros partidos" porque el Gobierno autonómico los tiene ya "prácticamente preparados".

El máximo dirigente regional ha señalado que las cuentas de 2025 se basan en las de 2024, que fueron apoyadas por Vox, e incluyen "más gasto sanitario, más gasto social, más gasto educativo y también inversiones comprometidas durante el ejercicio pasado".

Por tanto, "no hay ningún motivo para que Vox no apruebe estos presupuestos", ha recalcado López Miras, que ha pedido "que no se bloqueen los presupuestos y que se pueda llegar a un acuerdo". "Nuestra mano está tendida", ha insistido.

Preguntado sobre las últimas palabras del Papa Francisco, en las que condenaba las deportaciones masivas, el máximo dirigente de la Región ha indicado que el Sumo Pontífice "representaba a la perfección la doctrina de la Iglesia" y esta "se fundamenta en ayudar al prójimo y sobre todo al que más lo necesita, en este caso a aquellos que están huyendo de un drama humanitario como es el de la inmigración".

En este sentido, ha apuntado que la de Murcia es "una región solidaria" como demuestra que en estos momentos se encuentra entre las que "más menores extranjeros está acogiendo y está cuidando".

"Nuestra política es de rechazo a la política migratoria de Sánchez, eso es lo que nosotros estamos denunciando, una política migratoria que no persigue a las mafias que se nutren de la trata de estos inmigrantes y que tampoco permite dar recursos para acogerlos en situaciones de dignidad", ha apostillado.