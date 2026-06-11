López Miras defiende la preferencia regional frente a la exigencia de Vox de implantar la "prioridad nacional" en ayudas

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, durante una intervención en la Asamblea Regional - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha pedido este jueves al Grupo Parlamentario Vox "definir bien" su propuesta de implantar la "prioridad nacional" en el acceso a las ayudas públicas y a la vivienda en la Región de Murcia, y ha remarcado que él opta por la "prioridad regional".

López Miras ha respondido de este modo en el Pleno de la Asamblea Regional al portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, quien le ha interpelado sobre si prevé aplicar la medida en el territorio regional.

El jefe del Ejecutivo autonómico se ha mostrado dispuesto a alcanzar puntos de encuentro si el objetivo es evitar que "gente que no está aportando al sistema porque no quiere, no se beneficie" del Estado de bienestar, pero ha pedido a Vox que "defina bien" su criterio.

"Si hay alguien que no ha nacido en España y que sí que aporta al sostenimiento de nuestro estado de bienestar, ¿quién tiene prioridad?", ha cuestionado al respecto.

Asimismo, el presidente murciano ha trasladado este planteamiento al tejido productivo al defender que "la Región de Murcia va por delante de cualquier otro territorio". "Si se trata de empresas de la Región de Murcia, de empresas que tienen que trabajar en la Región de Murcia, yo prefiero prioridad regional", ha insistido López Miras, quien ha argumentado que opta por favorecer a una compañía que "tenga toda su plantilla en la Región de Murcia" frente a "una empresa de Cataluña, por ejemplo".

Por su parte, Martínez Alpañez ha defendido que su propuesta es "simple y llanamente sentido común", y ha argumentado que "quien no haya cotizado nunca en España no puede ir por delante de un español para acceder a las ayudas sociales o de vivienda si estos la necesitan".

Martínez Alpañez ha reprochado la gestión del Ejecutivo autonómico al asegurar que, bajo el mandato de López Miras, "el precio por metro cuadrado de vivienda se ha duplicado" y "uno de cada tres habitantes de la Región de Murcia es pobre".

"Los nuestros lo necesitan. Prioridad nacional ya", ha urgido el portavoz de Vox en el Parlamento, quien ha calificado la postura del presidente de la Comunidad de 'una mezcla entre Puigdemont y Moreno Bonilla'. Ante estas declaraciones, López Miras ha reaccionado al acusar al portavoz de la formación de hacer "demagogia" y le ha recordado que algunos de los criterios que plantean "llevan algunos años ya en la ley".

López Miras ha manifestado que "lo primero para poder establecer criterios en el acceso a la vivienda es que haya viviendas" y ha apuntado que ese es un problema de España. Por ello, ha defendido que ambas formaciones pueden aportar parte de la solución: "Vamos a garantizar que haya una ley de vivienda asequible y entonces podemos ver cuáles son los criterios para el acceso a esas ayudas", ha argumentado.

En este sentido, el presidente de la Comunidad ha zanjado el debate con un mensaje directo al portavoz de Vox: "Prioridad para la ley de vivienda asequible. Y le voy a hacer un 'spoiler': si mantiene todo aquello que hemos hablado en las reuniones que hemos tenido, habrá ley de vivienda".