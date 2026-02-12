López Miras denuncia que el campo pierde agua extra "por la decisión de no ampliar el embalse de Camarillas"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en la Asamblea Regional - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha denunciado este jueves que "si en Camarillas se hubieran llevado a cabo las obras que reivindicábamos, y ante las que el Ministerio hizo oídos sordos, hoy el embalse tendría una capacidad de 185 hectómetros cúbicos", en lugar de los 26 actuales.

López Miras ha hecho estas declaraciones en una sesión de control en la Asamblea Regional, tras ser interpelado por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, sobre la necesidad de que el Gobierno central impulse infraestructuras hidráulicas en la Región de Murcia.

Así, el máximo dirigente regional ha criticado que desde el lunes hasta el miércoles se han desembalsado más de 15 hectómetros cúbicos desde Camarillas, "que es lo que necesitan los regantes del trasvase de la Región, Almería y Alicante en un mes".

"Es inadmisible que en una región que tiene un déficit hídrico estructural no se esté aprovechando ni se esté pudiendo recoger las aguas que están lloviendo", ha sostenido López Miras, tras subrayar que "en la Región de Murcia necesitamos infraestructuras hidráulicas que sean del siglo XXI".

Al hilo, ha reclamado al Ministerio que "desempolve ya" infraestructuras como "Nogalte, Tabala, Torrecilla, Béjar, Moreras, el Colector Norte de Murcia", y ha recordado que "cada día 30 millones de agua dulce al Mar Menor por la rambla de El Albujón", algo que, a su juicio, "no se puede permitir".

"Espero que no tengamos que lamentar ninguna desgracia por no haber enfrentado y afrontado estas infraestructuras que hoy están en un cajón", ha agregado.

Por su parte, Segado ha indicado que en la Región "somos líderes en depuración y en reutilización" de agua, pero, al mismo tiempo, "tenemos un déficit escandaloso en seguridad frente a danas, un abandono total de las obras que deben garantizar que el agua llegue donde más falta hace" por parte del Gobierno central.

DEFENSA DE LOS TRASVASES

A preguntas del portavoz de Vox, José Ángel Antelo, sobre las declaraciones del jefe del Ejecutivo de Aragón, Jorge Azcón, quien afirmó que mientras él sea presidente no se acometerá el trasvase del Ebro, López Miras ha insistido en que "el agua es de todos los españoles" y no solo de las comunidades por donde transcurren los ríos.

"Yo defiendo los trasvases, no solo el del Tajo-Segura o el del Ebro, sino los más de 50 que hay en España. Y creo además que una política hídrica sensata deberá ser la de la interconexión total de las cuencas españolas", ha insistido López Miras, que ha vuelto a defender la necesidad de impulsar un Plan Hidrológico Nacional.

"La culpa de que no puedan aprovechar el agua de un río tan caudaloso no la tenemos los murcianos, no la tenemos aquellos que llevamos 30 años invirtiendo en gestionar cada gota de agua y que estamos depurando el 98% de nuestras aguas urbanas mientras que el resto de España lo hace al 10%", ha dicho.

A su juicio, esto es responsabilidad de quienes "no han planificado, no han hecho una política hidrológica de Estado y aquellos que no han hecho las infraestructuras necesarias para que todos puedan utilizar el agua que es de todos".

Por su parte, Antelo ha insistido en que "el señor Azcón va a tener que traicionar su palabra" porque "el Ebro no es suyo, es de todos y cada uno de los españoles". "Nosotros tendremos que hacer la didáctica necesaria para que todo el mundo entienda que hay que hacer un Plan Hidrológico Nacional", ha comentado.

RECHAZO AL DECÁLOGO DEL PSOE SOBRE VIVIENDA

Por otro lado, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha preguntado a López Miras sobre el decálogo de medidas recopilado en una carta que le remitió esta semana el líder de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, para atajar el problema de la vivienda.

"Me parece mal que desde que gobierna Pedro Sánchez, el precio de la vivienda ha subido un 50% y el precio del alquiler un 18%", ha afirmado al respecto el presidente de la Comunidad.

El dirigente autonómico también ha criticado que "de las 184.000 viviendas que anunció Pedro Sánchez en la campaña electoral no hayamos visto ni una" y que "el Gobierno de España haya renunciado a 3.000 millones de euros de fondos europeos destinados a viviendas, alegando a esta falta de demanda".

Por su parte, Fernández, desde el PSOE, ha reclamado al presidente regional "medidas concretas" para facilitar el acceso a la vivienda, como "una ayuda de 36.000 euros a jóvenes y familias que van a acceder a la primera vivienda" o "topar el precio de los alquileres y poner zonas tensionadas".

El presidente regional ha aseverado que está "de acuerdo" con aquellas propuestas del PSOE "que han copiado del Partido Popular en el Plan Estatal de Vivienda", pero rechaza "aquellas que han copiado de su ley con Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña", en referencia al "intervencionismo del mercado".

Por su parte, Carmina Fernández ha instado al presidente regional a tomar "más decisiones y menos propaganda" y ha exigido la puesta en marcha de una ley "útil, con medidas concretas, con un calendario, con un presupuesto, con objetivos verificables y evaluables y menos trámite".

ABANDONO EDUCATIVO

Interpelado por la diputada de Podemos-IU-AV, María Marín sobre las medidas impulsadas por el Gobierno regional para reducir la tasa de abandono escolar temprano, el presidente de la Comunidad ha asegurado que en los últimos años su Ejecutivo ha impulsado programas específicos de refuerzo en más de 300 centros educativos y de apoyo y asesoramiento a los estudiantes.

En concreto, Marín ha indicado que la Región de Murcia lideró la tasa de abandono escolar temprano en 2025 y se ha dirigido a López Miras al afirmar que "llevan años empeñados en destrozar nuestro sistema educativo público. La razón es la de siempre, la derecha y la ultraderecha quieren a un pueblo ignorante, sumiso, sin cultura, manipulable".

En su respuesta, López Miras ha insistido en que el Ministerio ha reconocido que la Región de Murcia durante los últimos años ha aumentado el número de titulaciones en ESO, Bachillerato y Formación Profesional "por encima de la media nacional".

"La tasa de abandono educativo se mide entre los jóvenes de 18 a 24 años y en esa franja hemos aumentado las titulaciones por encima de la media nacional", ha dicho López Miras, que ha insistido en que "vamos a seguir trabajando también en darle herramientas como, por ejemplo, aumentar los ciclos de formación básico también, los grados básicos y medios de FP".

Por último, López Miras ha reconocido que "tenemos que tener en cuenta más factores, además del sistema educativo, como que tenemos una mayor cantidad de jóvenes de entre 18 y 24 años que están optando por las salidas laborales en lugar de por la formación".