López Miras denuncia la sobrecarga de la Región en acogida de menores migrantes y exige un reparto equitativo entre CCAA

MURCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha denunciado este martes la situación "insostenible" de la comunidad autónoma en la acogida de menores migrantes, tras haber "sobrepasado" el 200% de su capacidad real, y ha demandado un reparto equitativo entre los diferentes territorios.

López Miras ha destacado que "la Región de Murcia está siendo más solidaria que nadie, al menos en la Península", pero ha insistido en que "ya no pueden acoger más menores" porque no tienen capacidad para atenderlos "en condiciones de dignidad y humanidad".

El dirigente autonómico ha reclamado "igualdad en el reparto" de menores migrantes y ha exigido que "todas las comunidades acojan al mismo número de menores" y que exista "financiación por parte del Gobierno de España" para su atención adecuada.

Ha criticado el "pacto de la vergüenza" en materia migratoria entre el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, que ha calificado de "indigno", al tiempo que ha denunciado la falta de información en la Conferencia Sectorial de Política Social celebrada este lunes.

"La Región de Murcia no va a acoger más menores porque no puede, porque no tiene capacidad y porque no hay una igualdad en el reparto ni hay fondos suficientes por parte del Estado", ha enfatizado López Miras.

Sobre la posibilidad de repatriación, ha señalado que "las comunidades autónomas no tienen competencia para repatriar inmigrantes", pero ha remarcado que a nivel personal prefiere que los menores "estén con su padre y con su madre" antes que en centros de acogida.

El jefe del Ejecutivo regional ha remarcado que los menores que están acogiendo proceden tanto de llegadas directas a las costas de la Región de Murcia como de derivaciones desde Canarias, y ha denunciado que "es imposible acordar nada con el Gobierno de Pedro Sánchez" en materia migratoria.