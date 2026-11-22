El presidente del PP Murcia, Fernando Lopez Miras, en un mitin junto a Alberto Núñez Feijoó - JAVIER CARRION/EUROPA PRESS

MURCIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ante más de 7.000 personas en la plaza del Cardenal Belluga de Murcia, ha puesto en valor la figura del candidato 'popular', Alberto Núñez, como gestor y como conocedor de la Región de Murcia, ya que ha visitado la Comunidad 17 veces en cuatro años, en contraposición al candidato socialista y actual presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, quien "sólo viene en campaña" y "se esconde", que "no pasean por sus calles y no puede pisar la calle, ni estar con la gente".

"Hay uno que, a pesar de decirse que gobierna, no puede estar con la gente a la que gobierna. Por eso hoy están ocultos", ha ironizado López Miras, quien ha vaticinado que "por fin se terminan ocho años de Sánchez, de muros, en los que el presidente del gobierno, en lugar de unir a su sociedad, en lugar de garantizar la convivencia, nos ha separado y ha levantado un muro que nos ha distanciado".

"Nos ha hecho peores como sociedad, nos ha enfrentado, nos ha alejado, nos ha crispado, nos ha tensionado, nos ha hecho, insisto, peores", ha lamentado.

López Miras ha animado a hacerse dos pregunta, "¿España hoy está mejor o peor que hace ocho años?. y ¿los españoles hoy viven mejor o peor que antes de que Pedro Sánchez llegase a sus vidas?". A su juicio, "España hoy está peor y los españoles viven peor que hace ocho años".

A la hora que López Miras estaba en el atril coincidía con el mitin socialista al otro lado de la ciudad, y el presidente del PP regional se ha acordado del "papelón que tiene ahora mismo Sánchez, a 1,9 kilómetros de aquí, porque qué les estará contando del trasvase Tajo-Segura. ¿Les estará contando cómo prometió en 2018 en abril que iba a cerrar el trasvase tajo segura y que con criterios políticos lo va a recortar un 50 por ciento?".

Ha mostrado su curiosidad por saber "cómo les estará explicando que su propuesta a 15 años de la Región de Murcia, siendo la peor financiada de España, es imponer el sistema de financiación que pactó unilateralmente con los independentistas catalanes".

"¿Cómo le estará explicando Sánchez ahora mismo a los pocos ciudadanos de la Región de Murcia que haya --porque ha asegurado que más de la mitad son de fuera de la Comunidad-- que tenemos un AVE en el que te montas y a la media hora estás más lejos de Madrid que cuando te montaste en Murcia?" y "por qué la mitad de la Región de Murcia lleva cinco años sin cercanías", ha continuado.

O, ha señalado, "¿le estará explicando por qué todavía no me ha contestado a las cartas que le enviamos este verano diciéndole que reforzase la seguridad, diciéndole que tenía que poner en marcha ya activar una patrullera?".

El presidente regional lo tiene claro y cree que "seguro que intenta ocultarlo todo con una camiseta bonita y un bailecito", pero "España no está para baile. España está para gestión, para determinación, para tomar decisiones, para seriedad y rigor" y ese es Alberto Núñez Feijóo, ha hilado.

Núñez Feijoó "se ha comprometido por escrito a las demandas de la Región de Murcia en el programa electoral del Partido Popular de España. Ha dejado por escrito que los españoles tendrán un Plan Nacional de Agua que no enfrente a nadie".

"Queremos que todos los españoles de todas las comunidades autónomas de España tengan acceso al agua en las mismas condiciones. Queremos agua en todos los territorios y que se solucione el problema que tienen todos los españoles", ha solicitado.

Además, el presidente Feijóo se ha comprometido en su programa electoral a darnos una financiación autonómica "justa", a sentarnos a todas las comunidades autónomas, que "todos tengamos los recursos necesarios para nuestra sanidad, para nuestra educación".

"Y mientras tanto, y está reflejado en su programa electoral, activará un fondo de nivelación transitorio para que dejemos de ser los españoles que menos reciben para su sanidad y para su educación", ha desvelado.

A esto hay que añadir, "infraestructuras del siglo XXI, que las familias puedan llegar a fin de mes, que nuestros mayores tengan asegurada su pensión y que cada año suba", en definitiva, ha resumido, "España tiene que volver a funcionar".

Para López Miras, "eso solo puede hacerlo alguien con gestión, con experiencia y con rigor. Alguien con Alberto Núñez Feijoó".

"ESTAR EN LA CALLE"

Por su parte, la candidata número uno del PP por Murcia al Congreso, Míriam Guardiola, ha criticado que algunos --en referencia al presidente Pedro Sánchez-- "se acuerdan de la Región de Murcia sólo en campaña electoral", frente a todas las visitas de Núñez Feijoó a la Comunidad.

Por ello ha recordado que "la semana que viene tenemos una cita para elegir qué España y qué país queremos. Hay que elegir entre delincuencia o decencia, entre gestión o corrupción".

Guardiola lo tiene claro, "los españoles, los ciudadanos de la Región de Murcia, no quieren cuatro años más de Pedro Sánchez, no quieren cuatro años más de corrupción, de incompetencia y de indecencia".

"Quieren decencia, gestión, rigor y competencia", por tanto, ha afirmado, "quieren a Alberto Núñez Feijoó" como presidente del Gobierno de España.

"Un presidente que sabe gobernar, ya que ha gestionado durante casi 14 años la Junta de Galicia con cuatro mayorías absolutas consecutivas".

En su opinión, "es el presidente que quiere y que necesita España. Un Presidente con sentido del Estado y de responsabilidad, que va a hacer una España y una Región de Murcia mejor".

"El 29 de noviembre empieza la reconstrucción nacional y lo vamos a hacer de la mano de Alberto Núñez Feijoó", ha defendido. "Somos la esperanza de millones de españoles y no les vamos a fallar", por ello ha pedido que "el próximo 29 de noviembre nadie se quede en casa y que todo el mundo vote al Partido Popular".