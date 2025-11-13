López Miras destaca la "deuda de gratitud" de la Región de Murcia con la Guardia Civil

El presidente López Miras, junto a la empresaria Encarna Piñero, que ha sido la madrina de la entrega de la bandera a la Guardia Civil - COMUNIDAD

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha asistido este jueves al acto militar en el que se ha hecho entrega de la bandera de España donada por el Gobierno regional a la Quinta Zona de la Guardia Civil, un gesto con el que ha querido expresar la "permanente deuda de gratitud" que la Región de Murcia mantiene con el instituto armado por su labor diaria al servicio de los ciudadanos.

"La Guardia Civil es España, y la España de hoy debe mucho a la Guardia Civil", ha resaltado López Miras, quien ha recordado que este cuerpo forma parte de la vida de la Región desde hace 181 años, "y siempre ha estado a nuestro lado".

Así, ha subrayado que, durante esta trayectoria, su presencia ha sido "fundamental en episodios recientes especialmente duros, como el terremoto de Lorca, las danas o la pandemia", al igual que en otros sucesos más lejanos en el tiempo, "como las riadas de Santa Teresa".

En reconocimiento de ese trabajo, López Miras ha recordado que la Región de Murcia "está profundamente agradecida y orgullosa de la Benemérita, de su entrega y de su sacrificio", porque "sabemos bien que sin seguridad no hay libertad".

El jefe del Ejecutivo regional también se ha referido a la importancia de potenciar a este cuerpo en la Región, y afirma que "debemos reforzar todo cuanto hacemos en aras de nuestra seguridad. Por eso seguiremos ofreciendo cuanto esté en nuestras manos para acoger y ampliar los efectivos de la Guardia Civil en nuestra tierra".

En cuanto al acto celebrado, López Miras afirma que "hemos hecho entrega de una enseña con la que la Región de Murcia expresa su más fiel compromiso con la soberanía nacional, así como su respeto y su máximo apoyo a la Guardia Civil, a la que tanto debemos".

"Al entregarles hoy la bandera de España, asumo el compromiso de que respetaremos y defenderemos a la nación que representa con honor, entrega y sacrificio, siguiendo el ejemplo de nuestra Guardia Civil", ha finalizado el presidente.