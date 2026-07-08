López Miras destaca la ejecución de 55 millones de euros de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, visita este miércoles el Jardín Botánico de La Estacada (Jumilla) tras su restauración paisajística - CARM

JUMILLA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, ha informado este miércoles de que la Comunidad ya ha ejecutado 55 millones de euros de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, financiados con fondos europeos Next Generation para "modernizar espacios turísticos de los municipios de la Región de Murcia, hacerlos más competitivos y que puedan atraer así a más visitantes".

López Miras ha realizado este anuncio durante la visita al renovado Jardín Botánico de Jumilla, una de las actuaciones financiadas con cargo a estos planes, y que ha contado con una inversión de 627.832 euros, según informa la Comunidad.

El jefe del Ejecutivo regional ha destacado que la remodelación integral del Jardín Botánico ha transformado este espacio natural de más de 35.000 metros cuadrados en "un espacio mucho más accesible" que "no sólo va a seguir siendo un pulmón verde en Jumilla", sino que "da un paso más y se convierte también en un espacio turístico, divulgativo y didáctico".

El presidente, quien estuvo acompañado por la alcaldesa de Jumilla, Severa González, ha resaltado el valor ambiental del enclave, que alberga "un patrimonio botánico único, con más de 150 especies diferentes de árboles y arbustos".

Igualmente, López Miras ha puesto en valor que el jardín incorporará "un espacio dedicado a la cultura de la vid, con lo importante y lo identitario que esto es en Jumilla", manteniendo así la vinculación de este enclave con el enoturismo y con uno de los elementos de identidad del municipio.

Los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino cuentan con una inversión total de 63,9 millones de euros en la Región y benefician, según la Comunidad, a una veintena de entidades locales, entre ayuntamientos, mancomunidades y consorcios.

En el caso de Jumilla, el Plan ha supuesto una inversión de 3 millones de euros. Además de la restauración paisajística del Jardín Botánico, que es la actuación más destacada del programa, la inversión incluye en el municipio proyectos como la movilidad sostenible en la avenida Nuestra Señora de la Asunción, la adecuación del camino ecoturista, o la rehabilitación para uso turístico del Alfar del Subidor, el último horno alfarero de la ciudad.

Junto a Jumilla, han sido beneficiarios de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino los municipios de Caravaca de la Cruz, Cartagena, Lorca, Mazarrón, Yecla, Murcia, Cieza, Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar, Águilas, Villanueva del Río Segura, Ricote, Ojós, Ulea, Archena, la Mancomunidad de Servicios Turísticos del Noroeste y el Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia.

López Miras ha recordado que "el turismo es uno de los motores económicos de la Región de Murcia, no sólo para atraer a visitantes, no sólo para generar riqueza, sino para crear oportunidades, empleos estables y de calidad, sobre todo cuando llevamos a cabo acciones para desestacionalizar ese turismo".

ACTUACIONES EN EL JARDÍN BOTÁNICO

La restauración del Jardín Botánico ha permitido recuperar funcionalidad, accesibilidad, valor paisajístico y capacidad interpretativa de este enclave verde.

Concretamente, las obras han incluido la mejora de los senderos y la accesibilidad, la recuperación del estanque, la creación de nuevos espacios para actividades educativas y de ocio, la renovación de la vegetación, la instalación de iluminación eficiente, la modernización del sistema de riego y una nueva señalización para facilitar la interpretación botánica.