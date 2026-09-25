López Miras destaca que la Ley de Empresa Familiar busca evitar cierres por falta de relevo - CARM

MURCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha destacado que la Ley de Apoyo a la Empresa Familiar de la Región de Murcia, cuyo anteproyecto fue aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno, pretende facilitar la continuidad de estos negocios y evitar que empresas viables cierren por falta de relevo generacional.

"La ley pone las herramientas para que ninguna empresa con futuro cierre por falta de relevo, planificación o acompañamiento", ha señalado durante la inauguración de la sexta edición del Foro Avanza Empresa Familiar de la Región de Murcia, organizado por la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur), que este año, bajo el lema 'Origen y destino', pone el foco en el relevo generacional.

El presidente ha explicado que la norma, que ha calificado de "pionera", nace con el objetivo de asegurar la continuidad de las empresas familiares mediante medidas de apoyo a la sucesión, la profesionalización y la resolución de conflictos, según ha informado la Comunidad.

Entre los instrumentos que contempla el anteproyecto ha citado el Cheque Relevo, los protocolos familiares, la mediación especializada y una Bolsa de Relevo Empresarial dirigida a negocios viables que no cuenten con una sucesión interna.

La norma también contempla modificaciones en la fiscalidad del relevo, mediante la flexibilización de determinados requisitos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En concreto, se plantea reducir de cinco a tres años el periodo de mantenimiento exigido para beneficiarse de la reducción fiscal vinculada al relevo y rebajar de 65 a 60 años la edad a partir de la cual un donante puede acogerse a esta medida.

López Miras ha señalado que el texto es fruto del diálogo mantenido durante los últimos años con las empresas familiares de la Región, que, según ha explicado, "han ido señalando necesidades e inquietudes, y nosotros hemos intentado convertir esa escucha en decisiones".

En este sentido, ha recordado que el presidente de Amefmur, José María Tortosa, trasladó al Gobierno regional la necesidad de que la empresa familiar contara con "un marco estable", así como de "reconocer su singularidad, favorecer su continuidad y aliviar sus cargas fiscales". "Eso hemos hecho", ha subrayado.

Durante su intervención, también ha puesto en valor la capacidad de las empresas familiares para "pensar más allá de lo inmediato" y "tomar decisiones sabiendo que sus frutos quizá los recojan otros", una forma de entender la responsabilidad que ha considerado "particularmente valiosa".

FORTALEZA DE LA ECONOMÍA REGIONAL

En referencia al escenario económico actual, el presidente ha destacado la evolución de la economía de la Región de Murcia, que, según ha señalado, "ha demostrado muchas veces que sabe construir su futuro por sí misma" y que "lo sigue haciendo".

En este sentido, ha indicado que la AIReF sitúa actualmente el crecimiento de la economía regional en el 2,9% interanual, "entre los mayores de España".

Asimismo, ha señalado que las exportaciones regionales "rozaron los 7.460 millones de euros en el primer semestre y crecieron más del triple que la media nacional", y ha destacado que la Región de Murcia es actualmente "la segunda comunidad donde más aumenta la creación de empresas".

En este contexto, ha defendido un modelo económico regional basado en "la libertad económica", con "la simplificación administrativa, la moderación fiscal, el impulso de la innovación y la conquista de mercados en todo el mundo" como "pilares básicos".