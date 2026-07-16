López Miras ensalza la tradición marinera de la Región en la festividad de la Virgen del Carmen - CARM

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha participado este jueves en San Pedro del Pinatar en la romería hasta el puerto pesquero de Lo Pagán, con motivo de la festividad de la patrona del municipio, la Virgen del Carmen, así como en la tradicional procesión marítima.

"Yo este jueves le pido a la Virgen del Carmen que proteja a todos los hombres y mujeres que cada día se adentran en el mar para ganarse su pan", ha afirmado el presidente, en una jornada que ha catalogado como "muy importante para una Región costera y marinera como es la nuestra".

La romería de la Virgen del Carmen reúne cada año a miles de personas en una de celebración donde la devoción a la patrona de los hombres y mujeres del mar se une a la tradición marinera y a un programa de actividades culturales, según ha informado la Comunidad.

"En la mañana del Día de la Virgen del Carmen, hay que estar en San Pedro del Pinatar", ha subrayado López Miras, quien ha puesto en valor que se trata de un día "para disfrutar de nuestras fiestas, de nuestra identidad y de nuestra tradición".