López Miras: "Frente a un Gobierno de Sánchez en estado vegetativo está la alternativa real y rigurosa de Feijóo"

El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y la portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz - PPRM

MURCIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, afirmó este jueves que "frente a un Gobierno de Pedro Sánchez en estado vegetativo y centrado en sus causas judiciales, está la alternativa real, seria y rigurosa de Alberto Núñez Feijóo", según ha informado el partido.

López Miras hizo estas declaraciones minutos antes de la celebración de la Junta Directiva Abierta, que contó con la presencia de la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz.

"Ante la división y el desvarío de Pedro Sánchez, las soluciones del Partido Popular que aplicamos en la Región de Murcia, como las ayudas a los autónomos", subrayó López Miras.

A su juicio, "estamos viendo cómo un presidente más pendiente de sus problemas con la Justicia que de los españoles, está tomando diariamente decisiones que perjudican gravemente a los ciudadanos y, por supuesto, a la Región de Murcia".

El máximo dirigente del PP regional hizo referencia a "los castigos del Gobierno de Sánchez en materia de infraestructuras, agua y financiación".

"Cuando Pedro Sánchez no toma decisiones es malo, pero si las toma, peor", ha apostillado, para asegurar a continuación que, "frente a ello, hay otra forma de gobernar, que es la del Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo", incidió López Miras.

Se trata, dijo, de "una alternativa real, que no es de crispación, no es de división, no es de pancarta, no es populismo". "Porque la indignación sin solución no sirve de nada: hace falta, además de gritar, soluciones, y estas son las de Alberto Núñez Feijóo y las del Partido Popular, como demostramos aquí en la Región de Murcia", agregó.

Asimismo, remarcó que la Región de Murcia es "una comunidad líder en la creación de empleo, en crecimiento económico, gracias a políticas como las bajadas de impuestos, frente a las 100 subidas del Gobierno de Sánchez".

"Mientras que Sánchez sube la cuota de los autónomos todos los meses, el Gobierno la Región de Murcia aprueba una medida pionera en España para que los autónomos, ante una de sus mayores preocupaciones, que es cuando tienen que causar baja por enfermedad o accidente, reciban ayudas de hasta 700 euros", reseñó el presidente regional.

López Miras subrayó que "gracias a las ayudas del Gobierno de la Región de Murcia, aquí los autónomos sí puedan ponerse enfermos sin estar preocupados de que lo que les va a costar".

Respecto a Ester Muñoz, la definió como "una mujer valiente, una de las voces más claras y rotundas y una de las mentes más lúcidas de la política española". "Es un orgullo contar con ella siempre que el Partido Popular y la Región de Murcia la han necesitado", concluyó.

MUÑOZ SITÚA A LÓPEZ MIRAS COMO REFERENTE DE ESTABILIDAD

Por su parte, Ester Muñoz puso en valor el trabajo de los diputados del PP de la Región de Murcia, destacando su labor "constante" para defender tanto el proyecto nacional, como los intereses de la comunidad.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados destacó que los parlamentarios regionales "luchan cada día para atraer inversiones y evitar que el Gobierno de Pedro Sánchez deje a la Región de Murcia a un lado".

Además, situó a Fernando López Miras como "uno de los grandes referentes del Partido Popular", destacando su capacidad para aportar "estabilidad" frente a la "tensión e inestabilidad" que, a su juicio, genera el Ejecutivo central.

En su opinión, López Miras representa "claramente la alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez". En este contexto, puso en valor la estabilidad política que, a su juicio, aporta el presidente de la Región: "Vivimos tiempos de tensión política, con un Gobierno de España cuyos ministros discuten permanentemente e incluso se insultan en ruedas de prensa, generando inestabilidad".

Frente a ello, Muñoz defendió que "emergen figuras como Fernando López Miras, que dan estabilidad a los ciudadanos y garantizan un Gobierno que trabaja para ellos".