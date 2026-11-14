López Miras: "Hay que reconstruir este país y necesitamos gestores como Feijóo"

López Miras durante una visita a las instalaciones de Juver, en Murcia, junto al vicesecretario nacional de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal - PP

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado hoy que "España necesita volver a funcionar". Lo ha hecho durante una visita a las instalaciones de Juver, en Murcia, junto al vicesecretario nacional de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal; la portavoz del PPRM y candidata al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, Miriam Guardiola; y el candidato al Senado, Antonio Luengo.

"Hay que reconstruir este país, hay que tomar medidas y decisiones y necesitamos gestores", ha afirmado López Miras, que ha reivindicado el proyecto de Alberto Núñez Feijóo como alternativa para recuperar la gestión, la seriedad y el rigor en el Gobierno de España.

El presidente del PPRM ha señalado que "llevamos ocho años en los que casi nada funciona en España" y ha contrapuesto la gestión del Gobierno de Sánchez al esfuerzo de trabajadores y empresarios. "Lo único que funciona en España es el trabajo, el compromiso, la valentía de los españoles, de los trabajadores diarios y de nuestros empresarios", ha continuado.

En este sentido, ha defendido la necesidad de un Gobierno que tome decisiones para aliviar las dificultades económicas de las familias y favorecer la creación de empleo. "Necesitamos un Gobierno que tome decisiones con determinación, que sea valiente, que ayude a que las familias puedan llegar a fin de mes", al tiempo que ha insistido en la necesidad de que los empresarios que generan empleo encuentren facilidades para desarrollar su actividad.

López Miras ha incidido en que "es el momento de la gestión, ya no es el momento de la distracción" y ha destacado que el proyecto de Feijóo representa "gestión, seriedad, rigor, determinación", con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo de las familias y permitir que las empresas sigan generando empleo y riqueza.

Durante la visita, el presidente del PPRM ha puesto en valor a Juver como una de las empresas más representativas de la Región de Murcia, a la que ha definido como "marca Región de Murcia" desde la década de los sesenta.

Asimismo, ha destacado que se encuentra entre las cinco principales productoras de zumos de España y genera más de 400 empleos al año, como ejemplo de la fortaleza de la industria agroalimentaria regional, que factura más de 7.500 millones de euros anuales y genera 170.000 puestos de trabajo.

LA REGIÓN DE MURCIA, EJEMPLO DE GESTIÓN DEL PARTIDO POPULAR

Por su parte, el vicesecretario nacional de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha destacado que Fernando López Miras está realizando "una magnífica labor al frente de su Gobierno" y ha asegurado que la Región de Murcia demuestra "cómo las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular son la antesala de lo que va a ser un Gobierno del Partido Popular".

Frente a ello, ha denunciado que España lleva "ocho años de despilfarro, de corrupción, de propaganda" y ha defendido que "necesitamos un cambio radical de la política económica".

Nadal ha situado la defensa de la Política Agraria Común como una prioridad del Partido Popular. "Que no les quepa ninguna duda a los agricultores que se defenderá con uñas y dientes la Política Agraria Común en Bruselas", ha asegurado, frente a los posibles recortes de fondos europeos.

Asimismo, ha reclamado menos regulación y una mayor simplificación administrativa. "El agricultor no necesita hiperregulación, no necesita más normas, lo que necesita es una simplificación administrativa para poder hacer su trabajo en las mismas condiciones que hacen otros agricultores con los que compiten", ha afirmado.

El responsable nacional de Economía del PP ha señalado que la Región de Murcia es "una región que crece, una región que avanza" y cuenta con "un sector agroalimentario que es de los punteros de España y que necesita el apoyo de las administraciones y no que estas le pongan obstáculos".

Finalmente, Nadal ha defendido que "la única forma de mejorar el nivel de vida a largo plazo es aumentando la competitividad y la productividad", mediante la inversión, una política energética adecuada, la formación y la tecnología.