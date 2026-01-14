López Miras inaugura la nueva sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cartagena

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, inaugura la nueva sede de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Cartagena, que incluye un gimnasio en el que los pacientes podrán realizar ejercicio física - CARM

Incluye un gimnasio para que los pacientes oncológicos realicen actividad física pautada, dentro del programa Activa Suma

CARTAGENA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha inagurado este miércoles la nueva sede en Cartagena de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que mejorará la atención de los pacientes en proceso oncológico, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La nueva sede de la AECC consta de 400 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, para la atención a pacientes con cáncer activo o que están en proceso de recuperación de las áreas de Salud II (Cartagena) y VIII (Mar Menor).

Durante el acto, López Miras ha resaltado que "es un día de alegría y de celebración" por este nuevo centro en el corazón de la ciudad portuaria, ya que se trata de una nueva sede "moderna, amplia, cálida y acogedora, donde van a poder desarrollar su trabajo los diez profesionales que la Asociación tiene en Cartagena, así como los voluntarios".

Además de despachos para la atención psicológica, social y de logopedia, el inmueble cuenta con un amplio espacio para gimnasio, donde se desarrollará el programa Activa Suma de la Comunidad. Esta iniciativa se basa en la prescripción de ejercicio físico para ayudar en la recuperación de pacientes con cáncer.

López Miras ha subrayado que se trata de "un programa importante que, desde que el Gobierno regional lo puso en marcha en 2022 con la colaboración de la AECC, ha atendido ya a más de 500 pacientes. Tenemos actualmente 15 grupos de Activa Suma en toda la Región, y estoy convencido de que con estas nuevas instalaciones de Cartagena, van a poder beneficiarse muchos más pacientes que lo requieran".

Esta iniciativa contempla el ejercicio físico pautado desde los servicios de Oncología de los hospitales Morales Meseguer, Virgen de la Arrixaca y Santa Lucía, desarrollado por un profesional de educación físico-deportiva, a través de la AECC.

Los 15 grupos de Activa Suma están funcionando actualmente en Murcia (ocho grupos), Cartagena (tres), Molina de Segura (dos grupos), San Javier y Lorca (un grupo, respectivamente).

En su intervención, el jefe del Ejecutivo regional también ha trasladado su agradecimiento "por el trabajo tan necesario que la Asociación realiza cada día, junto a sus profesionales y voluntarios".

Para el presidente, la AECC "no sólo es un colaborador imprescindible del sistema sanitario, sino también un actor fundamental a la hora de atender y asistir a pacientes con cáncer y sus familias, porque muchas veces llegan donde no pueden hacerlo las administraciones".

PACIENTES ATENDIDOS POR LA AECC DE CARTAGENA

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) atendió en 2025 en su sede de Cartagena a 350 pacientes, ya sea por parte del equipo de psicología, como por el logopeda o los trabajadores sociales. Al mismo tiempo, acaban de formalizar la incorporación de un fisioterapeuta.

Además, la asociación cuenta con un equipo de atención psicológica y social en cuidados paliativos que trabaja en coordinación con los equipos de soporte de atención domiciliaria (ESAD) del Área II de Salud.

Igualmente, la AECC presta servicio de voluntariado en los hospitales Santa Lucía y Santa María del Rosell, y también a domicilio.