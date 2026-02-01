López Miras invita a visitar Abanilla en su Año Jubilar para descubrir todo su atractivo

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, asistió a la solemne eucaristía de apertura oficial del Año Jubilar de la Santísima Cruz de Abanilla. - CARM

MURCIA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, asistió hoy a la eucaristía de apertura del Año Jubilar de la Santa Cruz de Abanilla, un acto que marca el inicio de las celebraciones con motivo del 500 aniversario del hallazgo y la veneración de la reliquia del Lignum Crucis en esta localidad.

"Este 1 de febrero de 2026 queda ya marcado en la historia de Abanilla", afirmó el presidente, quien invitó a visitar la localidad durante este año para descubrir su patrimonio histórico, cultural y religioso. "Hasta diciembre, tenemos la oportunidad de peregrinar a Abanilla, de cumplir con este Año Jubilar en honor a la Santa Cruz y poder conocer un rincón maravilloso", continuó.

López Miras resaltó que este Año Jubilar pone en valor cinco siglos de tradición en torno a la Santa Cruz, profundamente arraigada en la identidad del municipio. En este sentido, subrayó el acierto del lema elegido para esta conmemoración, 'La cruz que nos une', como reflejo de una devoción que este año se proyecta al exterior y se abre a visitantes de la Región y de fuera de ella.

El presidente también recordó que, durante este Año Jubilar, Abanilla se convertirá en destino de peregrinación no sólo para ganar la indulgencia plenaria, sino también por el elevado interés histórico, cultural y patrimonial que ofrece el municipio a quienes lo visitan.

Así, López Miras resaltó que Abanilla es una parte importante del patrimonio de la Región de Murcia. Para el presidente, el Año Jubilar de la Santa Cruz convierte 2026 en "un año especial para toda la Región de Murcia", por lo que volvió a animar a "disfrutar" de la localidad y del programa de actos preparados.

Esa programación combina actos litúrgicos, con la Santísima Cruz como eje central, con iniciativas de carácter social y cultural, como conciertos, exposiciones y actividades divulgativas, que servirán para poner en valor la riqueza histórica, artística y paisajística del municipio.