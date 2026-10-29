López Miras lamenta el fallecimiento de Fátima Báñez: "Una mujer incansable, inteligente y cercana" - @LOPEZMIRASF (X)

MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno Regional, Fernando López Miras, ha lamentado el fallecimiento de la presidenta de la fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social con gobiernos del PP, Fátima Báñez, que ha perdido la vida en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo.

"Recibo con mucha tristeza la confirmación del fallecimiento de Fátima Báñez en el accidente ferroviario de Urda. Una mujer incansable, inteligente y cercana, cuyo compromiso con España ha sido y será un ejemplo para todos. Mis condolencias y cariño a su familia, y a todo el Partido Popular, hoy lloramos su pérdida", ha trasladado López Miras a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

La presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social con gobiernos del PP, Fátima Báñez, ha fallecido en el accidente ferroviario ocurrido este pasado miércoles en la provincia de Toledo, según ha notificado este jueves la patronal CEOE tras recibir confirmación oficial.

La exministra, de 59 años, ocupaba uno de los asientos del Iryo que fue embestido este miércoles por un tren AVE de Renfe. Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial de la patronal andaluza.