López Miras: "la limitación de mandatos puede ser inconstitucional por restringir el derecho de sufragio universal"

López Miras a Conesa: "¿no estará usted tentado a pactar con independentistas y herederos de ETA la reforma del Estatuto?

MURCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha considerado que es "respetable" pensar que la limitación de mandatos es "inconstitucional" porque restringiría "de forma directa" un derecho que recoge la Constitución en su artículo 23, "el de sufragio universal".

En su turno de réplica en el Debate del Estado de la Región y al ser interpelado por la limitación de mandatos, López Miras ha considerado que cualquier debate "se puede afrontar en el parlamento autonómico". No obstante, cree que es importante "empezar a debatir sin tensión, confrontando ideas y pareceres". Ha recordado que, en 2014, el PP presentó una reforma para limitar los mandatos que era 2muy mejorable" y lo aprobó la Asamblea Regional.

En 2021, el PP ha presentado otra reforma que también ha aprobado la Asamblea Regional. "Y ustedes pueden estar de acuerdo o no, pero dónde está el problema", se pregunta López Miras, quien destaca que cada Pleno se aprueban y modifican leyes que ha aprobado previamente el parlamento autonómico si que pase nada.

A este respecto, ha considerado "defendible" la postura de la limitación de mandatos. Es más, cree que es "un plus añadido" a aquel político que voluntariamente manifieste y se comprometa públicamente a que estará unos mandatos limitados en el ejercicio de su función.

No obstante, cree que es igualmente "legítimo y respetable" otra posición como la de que sean los ciudadanos los que, libremente, decidan quienes les representan. Así, cree que "no se puede llevar todo al extremo y no considera que los alcaldes socialistas de la Región "tengan menos voluntad de regeneración democrática por el hecho de que no se hayan comprometido a estar ocho años en el ejercicio de su cargo".

"Sinceramente, no creo que sus compañeros de Castilla-la Mancha y de Extremadura estén apostando por la regresión democrático porque hayan eliminado la limitación de mandatos", según López Miras, a quien le cuesta creer que el Consejo Jurídico de Andalucía también esté "dentro de esta trama de regresión democrática porque haya dicho que esa reforma tiene visos de inconstitucionalidad".

Incluso, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco esté "en contra de la higiene democrática" porque no se haya comprometido a no estar más de ocho años en el cargo y que no haya impulsado ninguna reforma en ese sentido.

REFORMA DEL ESTATUTO

"Este parlamento es autónomo y aquí reside la soberanía de los ciudadanos de la Región y aquí, con usted, me puedo sentar a hablar de todo, de cualquier reforma", según López Miras. Sin embargo, cree que lo que ha "insinuado" Conesa al proponer "cambiar y torcer" de forma bilateral el texto es "muy grave" porque la modificación se aprobó por unanimidad en el parlamento autonómico.

"Usted y yo no nos podemos sentar en un despacho a cambiar un estatuto que ha aprobado por unanimidad la Asamblea", según López Miras, quien ha preguntado a Conesa: "¿no estará usted tentado como hace su jefe de filas y pactar con los independentistas catalanes y los herederos de ETA la reforma del Estatuto de Autonomía?". A su juicio, "sería su tumba política".

Ha recordado que en el primer año de legislatura, Conesa estuvo "bloqueado" con el resultado electoral y, durante los últimos meses, ha estado también "bloqueado" con la moción de censura, que ha tachado de "error democrático" y de "chapuza". Le ha instado a "pasar página" porque la Región "necesita una oposición fuerte" y hay pactos que firmar como el de infraestructuras.

"Ustedes seguro que tienen propuestas e ideas buenas que hacer, aunque después del debate no lo parezca", ha aseverado. Le ha recordado que la gente de fuera "no está de acuerdo con el insulto y la discrepancia", por lo que le ha instado a "mirar al frente y trabajar". Así, ha animado al secretario general de los socialistas murcianos a centrarse en los dos años que quedan de legislatura, a "hacer propuestas" y "pasar página". De hecho, ha insistido en que él no va a hacer reproches y les tiende la mano para "superarlo".

AGRADECIMIENTO A LIARTE Y ALVAREZ

Asimismo, ha agradecido a los portavoces de los grupos parlamentarios de Vox, Ciudadanos y PP, Juan José Liarte, Francisco Álvarez y Joaquín Segado, respectivamente, el "tono y las propuestas" que han trasladado en sus intervenciones, así como que estuvieran atentos a su discurso de este martes.

Esto, ha dicho, mientras "otros", en referencia a los partidos de la oposición, se han dedicado a "defender más a sus jefes que al conjunto de los murcianos" o a "sembrar un panorama oscuro y gris" de la Comunidad en un intento por representarla "sombría y sin futuro". A estos últimos les ha recordado que el último informe del Consejo Económico y Social (CES) expone que la Región de Murcia "es la comunidad autónoma que mejor y antes saldrá de la crisis" provocada por el coronavirus.

Se ha dirigido a Liarte para señalar que ambos tienen "muchos puntos en común" y trasladarle que "tiene al Gobierno regional a su lado para impulsar las acciones que esta mañana nos transmitía". "No es que quiere que cuentan conmigo, es que le pido que cuenten conmigo para liderar la libertad en la educación a nivel nacional", ha apostillado. "Ahora que está amenazada por un Gobierno de PSOE y Podemos es más necesario que nunca que las comunidades seamos el punto de inflexión para garantizar la libertad de las familias a la hora de elegir el centro", ha dicho al respecto.

Al hilo, ha apuntado que "el verdadero problema que tiene la educación en la Región y el resto de España es la ministra", y no la consejera, porque mientras el Gobierno de España intenta "cercenar la libertad de las familias" María Isabel Campuzano demuestra con "hechos y palabras que siempre tienen como eje conductor la transparencia y la libertad".

Igualmente, ha indicado que Liarte también podrá contra con el Ejecutivo murciano para defender el trasvase Tajo-Segura, de la que ha comentado es "la infraestructura más importante que ahora mismo está regando más de 50 millones de árboles en todo el sureste español y generando futuro y oportunidades para la Región de Murcia", así como para que el patrimonio cultural se convierta en motor de desarrollo económico.

"No pudo estar más de acuerdo con usted de que el crecimiento sostenible está fuera de toda duda. Pero también somos conscientes de que a la hora de invertir y generar oportunidades los impedimentos administrativos son un impedimento a la hora de atraer inversiones", ha agregado.

A este respecto, ha apostado por "mantener la estricta protección y conservación del medio ambiente, pero también garantizar que quien quiera invertir en la Región de Murcia, respetando escrupulosamente las leyes, pueda hacerlo y no tengan que pasar años y años hasta que se le de la autorización.

López Miras también se ha dirigido a Álvarez para indicar que ambos forman parte de un gobierno "centrado" y "volcado en salvar vidas", que tomó decisiones "certeras y valientes" durante la gestión de la pandemia para contenerla. También ha expresado su apoyo a la defensa del portavoz del grupo de Cs en cuanto a infraestructuras, porque son "las arterias por las que circulan las oportunidades".

Palabras más duras ha dedicado a María Marín, portavoz de Podemos, a quien le ha reprochado que "aquellos que un día se hicieron partido hablando de los privilegios y luego se compraron el chalet en Galapagar hoy se han escondido en la inviolabilidad que da la Asamblea".

Así, ha indicado que las declaraciones de Marín durante su intervención en el Pleno han estado "plagadas de insultos, menosprecios y faltas de respeto y educación", y que si no fuera por que las hecho en la tribuna, sería "denunciada y con mucha probabilidad condenada por injurias, calumnias y por mentir".