López Miras muestra su satisfacción por poder saludad en persona al Papa León XIV en Madrid

MURCIA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asistido este sábado, a las 11.30 horas, a la ceremonia de bienvenida a Su Santidad el Papa León XIV, un acto que ha estado presidido por Sus Majestades los Reyes en el Palacio Real de Madrid.

López Miras ha afirmado, tras saludar al Pontífice, que es "un auténtico honor saludar a Su Santidad el Papa León XIV". Y añadía que e estos días "para celebrar la fe con ilusión y esperanza", desde la Región de Murcia "también alzamos la mirada y nos unimos a la alegría de miles de fieles por tener al Santo Padre en España".