López Miras: "No podemos permitir que Pedro Sánchez consume el hachazo al Tajo-Segura"

Archivo - El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MURCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado este jueves, tras conocer el fallo del Tribunal Supremo, que "no podemos permitir que Pedro Sánchez consume el hachazo al Tajo-Segura".

El Alto Tribunal ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) contra la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.

A través de un mensaje publicado en 'X', el jefe del Ejecutivo autonómico ha calificado el recorte del trasvase de "decisión estrictamente política y arbitraria" y ha asegurado que, "junto a toda la sociedad, vamos a revertir" esta situación.

López Miras ha acusado el presidente del Gobierno central de lanzar un "ataque directo" a "miles de familias y al futuro de la Región de Murcia".