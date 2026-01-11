López Miras: "No se puede pactar el dinero de todos los españoles con Junqueras"

MURCIA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional, Fernando López Miras, ha calificado "de esperpento" la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Oriol Junqueras, y ha insistido en que "no puede reunirse con los independistas catalanes para pactar la financiación de la Región de Murcia y del resto de España".

"Cuando hablamos de financiación estamos hablando del presupuesto de la sanidad y la educación de todos los españoles, y no se puede pactar ese dinero de todos los españoles, incluidos los murcianos, con Junqueras y el Estado Republicano de Cataluña y luego intentar vendernos la moto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha insistido el presidente murciano.

La Región de Murcia, continúa López Miras, "exige tener lo mismo que los demás, ni más ni menos, igualdad. Queremos para la sanidad y la educación de los murcianos lo mismo que van a tener los catalanes para su sanidad y para su educación". Eso es lo que el presidente murciano le va a trasladar el próximo miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

ENCUENTRO EN ARAGÓN

El fin de semana que viene, el líder de los 'populares' Alberto Núñez Feijóo ha convocado a todos los 'barones' precisamente para hablar de financiación. "Estaremos allí para expresar lo que llevamos tanto tiempo diciendo, que queremos dialogar, que queremos poder llegar a un acuerdo, y que nos sienten a todos", indica López Miras.

"El problema de Sánchez es que está en una huída hacia adelante, privilegiando a los de siempre para perjudicar a los mismos, en este caso a la Región de Murcia. Lo que queremos es que nos sienten a los 17 presidentes autonómicos, que podamos plantear nuestras ideas y hacer nuestras propuestas. Sánchez no nos sienta, pero nosotros nos vamos a sentar", ha concluido el presidente murciano.