López Miras no ve "novedad" entre lo que exige Abascal y lo que el Gobierno regional reclama en los últimos años

MURCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha afirmado que no ve "ninguna novedad" entre lo que el presidente de Vox, Santiago Abascal, exigió el pasado domingo durante un acto en Murcia y lo que el Ejecutivo autonómico "está reivindicando desde los últimos meses y años".

López Miras ha contestado de esta forma en un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por las exigencias de Abascal, que el pasado domingo advirtió en Murcia que su formación no va a aprobar los presupuestos en ninguna comunidad en la que no haya "una garantía explícita y una ruptura clara de los pactos de 'populares' y socialistas en Bruselas".

A este respecto, López Miras ha explicado que a él no le gusta "hacer muchas valoraciones sobre cuestiones de otros partidos políticos".

No obstante, ha afirmado que "no puede estar en cuestión" ni "dudarse" sobre la posición del Gobierno de la Región de Murcia a este respecto, porque el Ejecutivo murciano ha mostrado su postura "de forma definida y contundente desde hace mucho tiempo".

"No creo que sea necesario seguir incidiendo en que llevamos meses diciendo que el Gobierno de España no tiene absolutamente ningún tipo de política migratoria, que estamos saturados y no tenemos más capacidad para seguir acogiendo porque nuestros recursos están colapsados al 200%", tal y como ha advertido López Miras.

Por eso, ha exigido "una política migratoria nacional y que haya igualdad tanto en el reparto en la acogida como en la financiación".

Asimismo, ha defendido que el Gobierno murciano lleva "muchos meses" exigiendo que la política de Bruselas cambie en cuanto a la agricultura.

En concreto, el Ejecutivo murciano lleva meses exigiendo, por un lado, "que se pongan las cláusulas espejo para que se les exija lo mismo a los agricultores de fuera que a los de aquí" y, por otro lado, que "tiene que simplificarse la burocracia".

"Llevamos meses exigiendo cuestiones que nuestros agricultores están reclamando", según López Miras que, por este motivo, no ve "ninguna novedad" entre lo que se dijo en el mitin de Vox y lo que el Gobierno de la Región "está reivindicando desde los últimos meses y años".

TRAMITACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

Al ser preguntado por la tramitación de los Presupuestos, López Miras ha afirmado que continúan con los contactos que ya se han conocido, pero están "a la espera de algo tan importante como conocer el objetivo de déficit".

Y es que ha señalado que el Presupuesto "puede variar, incluso, en 300 millones de euros" en función de ese objetivo de déficit.

Por último, también se ha referido a la aprobación este martes en la Asamblea Regional de la proposición para modificar la ley de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud (SMS), una iniciativa que ha salido adelante con el respaldo de PP y Vox.

A este respecto, López Miras ha recordado que es una medida a la que él ya se comprometió "personalmente" hace meses con el Colegio de Médicos y con el Sindicato Médico.

Por tanto, ha valorado que es algo que quería el Gobierno regional y "no responde a ningún tipo de acuerdo ni compromiso relativo a los Presupuestos". "Es lo que queríamos y un compromiso que yo adquirí también políticamente con el Colegio de Médicos", ha aseverado.