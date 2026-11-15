López Miras: "Con Núñez Feijóo, la Región y España volverán a estar gobernadas con el rigor que necesita un país"

López Miras en un mitin electoral en Águilas junto al candidato del PP al Congreso, Antonio Landáburu, y la presidenta del PP en el municipio, Eva Reverte. - PP

MURCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado hoy que "con Alberto Núñez Feijóo, la Región de Murcia y España volverán a estar gobernadas con la gestión y el rigor que necesita un país". Ha sido en declaraciones previas a su participación en un mitin electoral en Águilas junto al candidato del PP al Congreso, Antonio Landáburu, y la presidenta del PP en el municipio, Eva Reverte.

"Feijóo es el único candidato a presidente que se compromete de verdad con la Región, con el agua que necesitamos, las infraestructuras que nos merecemos y una financiación justa", ha subrayado López Miras.

"Han sido ocho años en los que Pedro Sánchez, con su corrupción, su desgobierno y su incapacidad, la suya y la de sus ministros, han hecho que los españoles vivan peor", ha denunciado el presidente regional.

Y es que, para el dirigente 'popular', "si hoy preguntamos a los españoles si viven mejor o peor que hace ocho años, dirán que peor, y la solución es una persona seria, con experiencia, que sepa trabajar con rigor y con seriedad, como es Alberto Núñez Feijóo".

"Hoy España no está para bailes, ni para camisetitas, ni para conciertos, como los del Partido Socialista en sus mítines, sino para gestores serios, rigurosos, que aprueben los presupuestos cada año, que sostengan y mantengan el Estado de Bienestar, que paguen suban las pensiones y que mantengan en condiciones nuestras infraestructuras, especialmente las ferroviarias", ha apuntado López Miras.

En este sentido, ha recordado, en referencia a la situación ferroviaria de Águilas, que "hace cinco años nos dijeron que iban a suspender los trenes de cercanía de forma transitoria, pero Águilas hoy sigue siendo una isla ferroviaria, un ejemplo de la incapacidad y la falta de gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, con Alberto Núñez Feijóo, Águilas tendrá tren de cercanías y su propia estación", ha asegurado.

"O LA SUPERVIVENCIA DE SÁNCHEZ, O LA RECONSTRUCCIÓN NACIONAL"

Por su parte, el candidato al Congreso por la Región de Murcia, el aguileño Antonio Landáburu, ha resaltado que en estas elecciones "nos jugamos que España funcione, que la Región de Murcia siga avanzando y que nuestro municipio tenga oportunidades; seguir estando atrapados en los escándalos y la confrontación diaria o recuperar decencia y tranquilidad; si queremos una política dedicada a la supervivencia de Pedro Sánchez, o a la reconstrucción nacional".

"Pido el voto para el Partido Popular por su gestión, su responsabilidad y, sobre todo, su solvencia", ha remarcado Landáburu, que ha explicado que "gobernar consiste en hacerse cargo de los problemas de los demás, preparar un presupuesto, establecer prioridades, comprobar que el dinero llega donde hace falta y escuchar antes de decidir".

"QUE NADIE SE QUEDE EN CASA EL 29N"

La presidenta del PP de Águilas, Eva Reverte, ha destacado que "muchos problemas que atañen a Águilas se incluyen en esas 239 medidas del programa electoral que ha presentado Alberto Núñez Feijóo, además el único candidato que lo ha hecho, que va a hacer posible ese cambio que España necesita".

Reverte ha pedido movilización de cara a los comicios y ha asegurado que "vamos a volver a ganar las elecciones, pero para conseguirlo nadie debe quedarse en casa el 29N: los votos tienen que estar en las urnas".