El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, preside el acto institucional de entrega de distinciones con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer - CARM

MURCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha reivindicado este miércoles la importancia de que las leyes garanticen en los casos de violencia de género "un castigo firme para los agresores", según ha informado la Comunidad.

"Cuando una mujer es atacada, nos atacan a todos", ha afirmado el presidente durante la entrega de las distinciones de la Comunidad por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se ha celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Murcia.

Tras el acto, una vez que se ha conocido la noticia del asesinato de una mujer en Bullas esta misma mañana presuntamente a manos de su pareja, el presidente López Miras ha difundido el siguiente mensaje a través de las redes sociales.

"No hay peor noticia que se pueda recibir en un día como hoy. Traslado la condena más absoluta del Gobierno de la Región de Murcia a este crimen machista. No vamos a parar hasta erradicar la lacra de la violencia hacia las mujeres. Todo mi cariño a los familiares y amigos de la víctima".

VIOLENCIA DIGITAL

Durante el acto por el 25-N, López Miras se ha referido específicamente a formas de maltrato que pueden pasar inadvertidas, y alertó del uso del móvil y las redes sociales para acosar y controlar a las mujeres: "Aunque sea digital, el daño es real", ha resaltado.

López Miras ha señalado que la violencia digital puede empezar "con un mensaje que exige una respuesta inmediata", con "alguien que quiere saber constantemente dónde estás, con quién estás o qué estás haciendo" o con "una pareja que te pide las contraseñas de tus redes sociales o que comparte una foto tuya sin consentimiento".

"El control también es una forma de violencia", ha subrayado el máximo responsable autonómico.

Precisamente la frase 'Aunque sea digital, el daño es real' ha sido el lema elegido por la Comunidad para una campaña centrada en prevenir, identificar y actuar contra la violencia digital. El objetivo es que cualquier mujer que esté en esta situación sepa que tiene a su disposición una red de recursos especializados para escucharla, acompañarla y ayudarla.

Las mujeres que sufren violencia de género pueden acudir a cualquiera de los 23 centros de atención especializada (CAVI) y los siete puntos de atención especializada (PAE) de la Región, que ofrecen una atención integral y gratuita tanto a las mujeres víctimas de violencia de género como a sus hijos, incluyendo asesoramiento psicológico, social y jurídico. La atención es gratuita y para recibirla no es necesario haber presentado una denuncia.

DISTINCIONES DEL 25-N

Durante el acto, López Miras ha trasladado su felicitación a los distinguidos por el Gobierno regional en este 25-N y ha destacado su trabajo en la detección de la violencia, la protección de las víctimas y la atención a sus hijos.

Así, el presidente la entregado la Distinción 25-N al psicólogo Pedro Saura Garre, coordinador del Servicio regional de Atención Psicológica a Menores Expuestos a la Violencia de Género (Sapmex), por su trayectoria en la atención a niños afectados por la violencia de género.

La Comunidad reconoció también a Elisa Campoy, primera mujer al frente del Colegio de la Abogacía de Lorca e impulsora del turno de oficio especializado en trata, y a Juan José Otálora, guardia civil del equipo VioGén de Murcia dedicado desde 2010 a la protección y el seguimiento de las víctimas de violencia de género.

Por su parte, la fiscal delegada de Violencia de Género del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Concha López, ha recibido una mención especial por su labor en la protección de las mujeres y sus hijos, y por su coordinación con los juzgados especializados.