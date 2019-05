López Miras pide ayuda a los murcianos para formar un gobierno "fuerte" con el que hacer frente al PSOE en Madrid

Publicado 01/05/2019 13:19:35 CET

Presenta la "mejor" candidatura, con la que "revalidaremos un Gobierno estable capaz de llevar a cabo el proyecto más ambicioso"

MURCIA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia y candidato a la Presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, ha pedido "ayuda" al millón y medio de murcianos y murcianas para "defender la Región" formando un gobierno autonómico "fuerte y unido que haga frente a un PSOE que, cada vez que gobierna, hace que las cosas le vayan mal a esta Región".

López Miras ha hecho estas declaraciones durante la presentación de la candidatura con la que el PP concurre a las elecciones autonómicas del 26 de mayo, en un acto que ha tenido lugar en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Región de Murcia. "Entendemos que no había mejor día que este 1 de mayo para presentar a un equipo de hombres y mujeres que están dispuestos a trabajar y a defender la Región y al millón y medio de murcianos", ha señalado.

Se trata, añade, de un equipo "de hombres y mujeres, un equipo de ilusión, con fuerza y con ganas, que va a dar lo mejor de sí mismo para trabajar por esta Región durante los próximos cuatro años". Ha puntualizado que el grupo está integrado por "personas con experiencia y también por jóvenes, así como con experiencia en la gestión pública y privada".

En definitiva, ha ensalzado que son personas "tremendamente capacitadas y capaces, que van a poner su prestigio profesional y personal al servicio de la Región de Murcia a través del PP". Además, hay personas con "experiencia política" y otras de la sociedad civil y sin experiencia política, pero que "quieren dar lo mejor de sí mismos a la Región" a través del proyecto del Partido Popular.

"Es un equipo que es más necesario que nunca, que va a defender los intereses de esta Región, que desprende ilusión, ganas y energía", tal y como ha enfatizado López Miras, quien ha valorado que, "sin duda, es el mejor de todos los proyectos que se presentan para afrontar las elecciones el próximo 26 de mayo".

UN EQUIPO "RENOVADO" PARA DEFENDER A LA REGIÓN

Ha señalado que la presentación de este equipo es un paso más dentro de la "renovación" que se propuso hace dos años, tras renovar el Gobierno regional, la dirección del PP y el propio partido, que "tenía que dar respuesta a los problemas, demandas y necesidades de la inmensa mayoría de los murcianos".

"Hoy renovamos una candidatura que va a representar también los intereses del millón y medio de murcianos", según López Miras, quien ha defendido que se trata de un equipo "renovado" que quiere "traer la mejor forma de hacer política" y "priorizar los intereses de esta Región, anteponiéndolos frente a los intereses políticos y de los partidos".

A su juicio, esta es la "mejor forma de hacer política", y es la forma que tanto él como su equipo entiende. "Somos un equipo con fuerza, ilusionados y con ganas", según el candidato 'popular' a la Presidencia de la Comunidad, quien ha señalado que los integrantes de su candidatura van a estar los próximos cuatro años a su lado y, "lo que es más importante, al lado del millón y medio de murcianos".

Ha recordado que los gobiernos del PP han hecho "mucho" en estos dos últimos años y, por ejemplo, ha señalado que ha sido una etapa de "creación de empleo", con "más de 80 puestos de trabajo cada día". El objetivo, añade, es "seguir creando más empleo, seguir generando más oportunidades y de más calidad".

Asimismo, ha remarcado que han sido dos años de bajadas de impuestos, y su propósito es "seguir bajando impuestos". Gracias a su equipo, ha asegurado que los hijos en la Región seguirán "sin tener que pagar por la herencia de sus padres".

Igualmente, ha avanzado que tanto él como su equipo seguirán "demandando y luchando por las infraestructuras que necesitamos y que nos merecemos", como el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. "Seguiremos luchando, como todos saben que hemos hecho estos dos años, por que no se cierre ni se cuestione el trasvase Tajo-Segura, y por que no se nos niegue el agua que necesitamos".

"Seguiremos garantizando una Educación libre y de calidad, y seguiremos luchando también por que el Gobierno de España nos dé la misma financiación y presupuesto que al resto de los españoles para pagar, por ejemplo, una Educación pública como tienen en el resto de España", tal y como ha advertido López Miras.

Igualmente, ha garantizado que el PP seguirá "potenciando el turismo, que es una fuente de generación de oportunidades para esta gran tierra".

"DEFENDER A LA REGIÓN "FRENTE AL PSOE"

"Cada vez que el PSOE gobierna, pone en riesgo el futuro de esta Región poniendo en duda el futuro del trasvase Tajo-Segura, afirmando que quieren dejarnos sin agua y que quieren cerrar el Tajo-Segura", según López Miras, quien critica que los socialistas también "suben los impuestos cada vez que gobiernan".

De hecho, ha advertido que el PSOE "ya está diciendo que hay que volver a implantar ese impuestos que hace que los hijos tengan que pagar por la herencia de sus padres". Y es que, añade, el PSOE "ya ha anunciado que va a hacer una subida de impuestos de más de 20.000 millones de euros".

"Tenemos que defender a la Región para que no se adoctrine en nuestras aulas, para que siga habiendo una Educación en libertad; tenemos que defender a la Región de Murcia para que no se nos perjudique, no se nos pare ni se detengan esas infraestructuras por las que llevamos tanto tiempo luchando y trabajando", ha concluido.

"Necesitamos defender, ahora más que nunca, a la Región de Murcia para que la subida de impuestos que quiere hacer Pedro Sánchez no llegue a la Comunidad; para que lno nos amenace más con cerrar el grifo del agua que tanto necesitamos; para que no utilice la Educación para adoctrinar; para que no pare a la Región y las infraestructuras que necesitamos", ha señalado López Miras.

NIEGA UN "VIRAJE" EN LA ESTRATEGIA

Finalmente, López Miras ha descartado que el resultado de las elecciones generales vaya a afectar "en modo alguno" a los comicios autonómicos, porque su equipo es el que "va a ganar las elecciones".

Al ser preguntado por si el PP ha dado un viraje en su estrategia tras las elecciones generales, López Miras ha contestado que todo el mundo que le ha seguido y escuchado en los dos últimos años "sabe perfectamente cómo soy y quien soy".

"Yo pongo las cartas sobre la mesa y siempre he sido el mismo, yo no tengo que hacer ningún viraje; he sido siempre un político moderado y de centro, porque no entiendo de ideologías, ni de izquierdas ni de derechas, sino que entiendo de la Región y de defender los intereses de la Región", ha señalado.

Al ser preguntado por la ausencia del actual portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Víctor Martínez, en la candidatura, López Miras ha afirmado que está en su equipo y en el del PP. "Una lista a la Asamblea no es más que eso: una lista de personas que van a defender y que van a luchar por esta Región desde el parlamento autonómico", ha precisado.

"Evidentemente, hay muchos más sitios de responsabilidad para seguir trabajando al servicio de la Región y de España, y Víctor va a estar en ellos", ha concluido.