López Miras, ante unas posibles elecciones adelantadas: "Creo que va a aguantar todo lo posible"

Archivo - El presidente de Murcia, Fernando López Miras (Archivo)- DIMA - Europa Press - Archivo

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, no cree que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, vaya adelantar las elecciones sino que "va a aguantar todo lo posible".

"No creo que ahora se dé por vencido. En mi opinión, aguantará en el sillón todo lo que pueda", ha señalado este viernes a los periodistas antes del acto del Día Regional del Empresario y la Empresaria organizado por CROEM en Murcia.

López Miras ha afirmado que el Gobierno "está moribundo" y "va a la deriva desde hace ya demasiado tiempo". A su parecer, el problema de la vivienda está "escenificando" esta situación del Gobierno pero, a su parecer otros asuntos, como la falta de Presupuestos Generales "es un fracaso tan estrepitoso o más que el que se tumben dos decretos de vivienda".

"El Gobierno está herido de muerte desde que se conformó. El día que convoque las elecciones, de eso sí estoy seguro, los españoles lo vamos a poner en su sitio", ha concluido.