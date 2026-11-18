El presidente del PP en la Región de Murcia, Fernando López, Miras junto a la presidenta del PP en Alhama de Murcia, María Cánovas, y el candidato al Senado Francisco Bernabé - PP REGIÓN DE MURCIA

ALHAMA DE MURCIA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular (PP) de la Región de Murcia, Fernando López Miras, aseguró este pasado martes en un mitín en Alhama de Murcia que el 29N "nos jugamos la seguridad de nuestras familias, porque se trata de elegir entre el modelo de Sánchez y el del Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo, que ya se ha comprometido a redoblar las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil". En el acto, junto a la presidenta del PP local, María Cánovas, y el candidato al Senado Francisco Bernabé, López Miras señaló que la Región "es la que menos agentes tiene de toda España", y afirmó que esta una situación la corregirá Feijóo si llega a la Presidencia de Gobierno, al tiempo que, según manifestó "va a declarar ambas profesiones de riesgo, una reivindicación histórica de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad".

El presidente también hizo referencia a las iniciativas regionales en esta materia, plasmadas en la estrategia 'Región de Murcia + Segura', "con 120 millones de euros para dotar de mejores plantillas a las policías locales, así como para dotarlas de más recursos y comisarías", han informado desde el partido.

Fernando López Miras también destacó la visita de Feijóo a la Región de Murcia el próximo domingo. "En la plaza del Cardenal Belluga, el próximo presidente del Gobierno de todos los españoles dará el mitin central de la campaña, y allí veremos cómo transmite su compromiso con la Región de Murcia en materia de agua, financiación autonómica e infraestructuras", adelantó.

El presidente desgranó ese compromiso 'popular' en primer lugar en materia hídrica, asegurando que "Feijóo es el único candidato que se ha comprometido a que haya un Plan Nacional del Agua en los 100 primeros días de su mandato, un plan que mantenga el trasvase Tajo-Segura y gestione con criterios técnicos las infraestructuras hídricas".

En materia de financiación, Fernando López Miras se refirió a la reforma del actual sistema, "porque no podemos tener un modelo pactado con los separatistas catalanes", añadiendo que "mientras el nuevo modelo entra en vigor, Feijóo se ha comprometido a poner en marcha un Fondo de Nivelación Transitorio, una financiación extraordinaria".

Finalmente, también explicó el compromiso con las infraestructuras, asegurando que con un Gobierno del PP, "la Región de Murcia podrá saldar la deuda que acumula en este sentido en los últimos años". A su juicio, "lo que Feijóo va a hacer es explicar de forma directa cómo va a gestionar con determinación y valentía el Gobierno de España".

JON ECHEVARRÍA

López Miras también se refirió a los ataques recibidos por el candidato del PP en Guipúzcoa, Jon Echevarría. "Es el recuero de lo peor de la política de España y de parte de su sociedad, es lo peor del muro que nos dividía y que Pedro Sánchez se ha dedicado a levantar otra vez", señaló.

"Hoy, más que nunca, es necesario volver al diálogo, al consenso y a la convivencia", añadió el presidente del PP en la Región que envió el "apoyo y la solidaridad" de la formación al candidato vasco.