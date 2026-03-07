López Miras (PP): "Pronto tendremos en España un Gobierno del PP como el de San Javier y el de la Región"

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Fernando López Miras, en el acto de entrega de los galardones 'Mejores del Año' 2026 - PP

MURCIA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Fernando López Miras, durante su intervención en el acto de entrega de los galardones 'Mejores del Año' 2026, organizado por el PP de San Javier, en el que también ha asistido el secretario general del PP nacional, Miguel Tellado, ha asegurado que "pronto tendremos en España un Gobierno del PP como el de San Javier y el de la Región de Murcia, centrado en lo importante y en mejorar la vida de las personas".

López Miras ha puesto en valor "el esfuerzo, compromiso y talento de los vecinos, colectivos y empresas que contribuyen cada día al desarrollo del municipio y de la Región de Murcia".

El líder 'popular' ha destacado que el PP "es el partido de las personas" y que su principal objetivo es "trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos, escucharlos y estar cerca de ellos". También, ha señalado que este reconocimiento a vecinos, instituciones, comercios, empresas, deportistas o representantes del ámbito cultural "refleja lo mejor de nuestra sociedad: personas que con su trabajo diario hacen de San Javier una ciudad mejor y de la Región de Murcia la mejor tierra del mundo".

López Miras ha felicitado a los premiados por su ejemplo y dedicación y ha agradecido su contribución al progreso de la sociedad. "El PP trabaja para todos, con independencia de a quién voten, nuestra razón de ser es mejorar la vida de la gente", ha afirmado.

Durante su intervención, ha puesto en valor el modelo de gestión que desarrolla el PPRM, basado en "escuchar a la sociedad, bajar impuestos, apoyar a autónomos y empresas, impulsar la cultura y facilitar oportunidades", con el objetivo de que ciudadanos y emprendedores puedan desarrollar sus proyectos sin trabas.

En este sentido, ha destacado la importancia de contar con administraciones que acompañen a los ciudadanos y respalden su iniciativa, frente a modelos que "ponen obstáculos o generan enfrentamientos". "Lo importante es unir a la sociedad y tomar decisiones que ayuden a las personas".

Asimismo, ha defendido que ese mismo modelo de gestión es el que el PP quiere llevar al conjunto de España, con Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno, basado en escuchar a los ciudadanos, apoyar a quienes generan oportunidades y centrarse en lo verdaderamente importante: mejorar la vida de las personas.

Por su parte, Miguel Tellado, ha resaltado que el PP es el único partido "con sentido de Estado y que defiende la Constitución", frente a otros "que se dicen partidos, pero en realidad son solo un líder, una cuenta de X y un caballo, y que últimamente mandan a personas de la dirección nacional a someter a purgas a los que hasta hace unos días eran compañeros de su misma formación".

"Nosotros no, nosotros somos un partido de verdad, una organización democrática que solo tenemos un objetivo, que es mejorar la vida de la gente y avanzar con toda la sociedad a la que queremos servir y representar", ha añadido.