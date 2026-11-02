López Miras (PP) sobre Puente: "Que el 29N sean los españoles quienes juzguen al Gobierno"

MURCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) en la Región de Murcia, Fernando López Miras, no considera que el ministro de Transportes, Oscar Puente, vaya a dimitir durante su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados este martes sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

"Los españoles ya no esperan nada. Después de lo que hemos vivido y a lo que se está sometiendo al conjunto de los españoles, ya esperamos a que cuanto antes llegue el 29 de noviembre y que sean los españoles los que juzguen a Sánchez, a su ministro y a su Gobierno" ha afirmado López Miras antes de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular.

Preguntado sobre si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería cesar a Puente ha apuntado que "lo más justo es que sean los españoles los que juzguen en las urnas la gestión y lo que está suponiendo el Gobierno de Sánchez para todos ellos".

López Miras ha adelantado que durante la reunión, el PP reconfigurará la campaña "por el estado anímico de los españoles, que ya no es el que era la semana pasada". "Ahora se ha evidenciado mucho más que el Gobierno de Sánchez es un peligro para todos los españoles y frente al peligro la seguridad y la confianza de Feijóo".