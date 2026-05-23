López Miras (PP) resalta "el liderazgo y la gestión de Seve González desde el diálogo y el consenso"

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en la clausura del Congreso Local del PP de Jumilla - PP

"Es la mujer que necesitan los jumillanos y la que ha encabezado el cambio en Jumilla, su crecimiento, su desarrollo y su progreso", MURCIA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha resaltado hoy, en la clausura del Congreso Local del PP de Jumilla, "el liderazgo y la gestión" de su presidenta electa Seve González "desde el diálogo, el consenso, la mesura y la prudencia, pero también desde la contundencia, la reivindicación y la exigencia".

"En esta nueva etapa que se abre ahora en el PP de Jumilla, la mejor persona para liderarla es Seve González, porque es la mujer que necesitan los jumillanos y la que ha encabezado el cambio en los últimos tiempos en Jumilla, su crecimiento, su desarrollo y su progreso", ha subrayado López Miras.

"Seve es una política que puede salir a la calle, que trabaja junto a sus vecinos, y así es como está liderando, no solo el crecimiento de Jumilla, sino también las grandes reivindicaciones de su municipio y el Altiplano en general", ha remarcado López Miras, que ha destacado que el Congreso del partido en Jumilla demuestra "cómo el PP aquí es el más fuerte, el más unido, con más militantes y con un proyecto claro para Jumilla, para la Región y para España".

Asimismo, el presidente del PPRM ha subrayado que el Gobierno regional ha exigido, en virtud de la directiva marco del agua a nivel europeo, una prórroga del cierre de los acuíferos hasta 2033 "para que Jumilla no se quede sin agua y garantizar su futuro".

Al hilo, ha recordado que "una directiva europea obliga a cerrar los acuíferos de los pozos a partir de 2027, lo que significa que Jumilla y el Altiplano en general se van a quedar sin agua, y ante esto el Gobierno regional y el Ayuntamiento del municipio, con su alcaldesa Seve González a la cabeza, defendemos juntos el interés general de los jumillanos".

"En cualquier caso, tampoco nos vale con aguantar hasta 2033", ha puntualizado el presidente. "La única alternativa y solución para los jumillanos, para su agricultura y su industria, es el trasvase del Júcar al Vinalopó, y su alcaldesa Seve González está liderando esa reivindicación", ha remarcado.

También ha resaltado López Miras que, "después de muchas promesas y compromisos del Gobierno central que nunca llegaron, gracias al trabajo conjunto del Gobierno regional, que ha puesto 2,3 millones de euros, con la alcaldesa de Jumilla, ya esta semana terminó la licitación de la mejora de la carretera de El Carche", si bien "falta la conexión con la autovía, que es competencia del Gobierno de España". Asimismo, ha destacado que Jumilla "va a tener una nueva comisaría de la policía local, con 600.000 euros que va a invertir el Gobierno regional, y cuya ejecución se iniciará en septiembre".

"CONSOLIDAR EL CAMBIO Y GANAR LAS ELECCIONES EN 2027 CON MÁS FUERZA"

Por su parte, la presidenta del Partido Popular de Jumilla, Seve González, ha reivindicado durante el 9º Congreso Local la fortaleza y unidad de la formación y ha asegurado que el PP está "preparado para seguir gobernando, consolidar el cambio y ganar las elecciones de 2027 con más fuerza todavía".

Durante su intervención, ha destacado la transformación que está viviendo el municipio desde la llegada del Partido Popular al Gobierno local en 2023 y defendió que "Jumilla está avanzando hacia el siglo XXI" gracias a la modernización de los servicios públicos, la mejora de instalaciones municipales y la apuesta por la industrialización y la creación de empleo.

En este sentido, ha puesto en valor que Jumilla haya sido en 2025 "el municipio con mayor inversión empresarial de toda la Región de Murcia", con más de 22 millones de euros invertidos, y ha recordado que la localidad cuenta actualmente con "la tasa de paro más baja de los últimos 18 años".

La presidenta local del PP también ha lanzado un mensaje firme en defensa del agua y de los agricultores jumillanos, reclamando al Gobierno de España "soluciones reales" y denunciando el "abandono" que sufren miles de familias que viven directa o indirectamente de la agricultura.

En este sentido, Seve González ha reivindicado la prórroga de los acuíferos y la defensa del Trasvase Júcar-Vinalopó, asegurando que "no vamos a aceptar más abandono hacia nuestro campo ni hacia quienes sostienen la economía y el futuro de Jumilla".

Asimismo, ha subrayado que "no queremos que nuestros agricultores sean los olvidados por el Gobierno central" y ha reafirmado que el Partido Popular estará "siempre, siempre al lado de nuestros agricultores".

Por otro lado, agradeció el respaldo del presidente del PP de la Región de Murcia y del Gobierno regional, Fernando López Miras, por "estar siempre al lado de Jumilla" y defender los intereses de los agricultores y de todos los municipios de la Región.

La dirigente ha reafirmado además su compromiso de seguir construyendo "un partido más abierto, cercano y participativo", centrado en trabajar por los vecinos "alejándose de la confrontación y la polarización de la política nacional".