López Miras rechaza la inmigración ilegal y el Pacto Verde como pide VOX

El presidente de la Región insiste en que no tienen nada que ver con las clases de Lengua y Cultura Árabe, dependen del Ministerio

CARTAGENA (MURCIA), 26 MAR. (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha reiterado este miércoles durante una sesión de control en la Asamblea Regional su rechazo a la inmigración ilegal y al Pacto Verde Europeo, tal y como reclama Vox en las negociaciones presupuestarias, al tiempo que ha subrayado que del Gobierno regional no dependen las clases de Lengua y Cultura Árabe impartidas en centros educativos, un programa que, tal y como ha incidido, depende el Ministerio de Educación.

Así lo ha señalado durante su intervención en el Pleno de la Asamblea Regional, al responder a una pregunta formulada por el portavoz de Vox, José Ángel Antelo, sobre la publicación de la cuarta Ley de Simplificación Administrativa. López Miras ha insistido en que el programa lingüístico cuestionado por Vox "no cuesta ni un solo euro a la Comunidad Autónoma" y ha asegurado que "ninguna decisión sobre él depende del Gobierno regional".

En este contexto, el presidente ha lamentado que "la falta de acuerdo esté impidiendo la aprobación de unos nuevos presupuestos para la Región" y ha recordado que en 2024 "tuvimos unas buenas cuentas". "No solo el PP tendrá que elegir, todos los grupos tendrán que decidir si quieren que la Región tenga presupuestos en 2025", ha afirmado, apelando a la responsabilidad del resto de partidos.

Por su parte, Antelo ha defendido que los compromisos con Vox deben cumplirse y ha advertido de que su grupo no apoyará los presupuestos si no se rechazan medidas como el Pacto Verde, que "lastra al sector agroalimentario e industrial", y si no se rompe con "la inmigración ilegal".

Asimismo, ha señalado la importancia de "defender nuestra cultura y lengua y aquel que quiera aprender otra cultura y otra lengua, ya tiene su país de referencia", en alusión al programa de Lengua y Cultura Árabe impartido en centros educativos del que ha dicho que "no se está impartiendo en todas las comunidades autónomas". También ha exigido la pronta publicación de la cuarta Ley de Simplificación Administrativa y ha criticado que "las tres anteriores no han resuelto la maraña burocrática que sufren empresarios y ciudadanos".

Frente a estas críticas, López Miras ha reiterado que "este programa nada tiene que ver con la Región. La Comunidad Valenciana no lo aplica porque no lo ha solicitado ningún centro educativo. Este programa depende exclusivamente del Ministerio. ¿Cuál es el problema para que no haya presupuestos?", se ha preguntado.

Además, ha confirmado que el Gobierno regional está ultimando el texto de la nueva ley, tras un proceso "serio, riguroso y participativo", y ha anunciado que será remitido a la Asamblea en 2025. "Esta norma será clave para eliminar duplicidades, ampliar el uso de la declaración responsable, flexibilizar el uso del suelo y agilizar plazos", ha destacado, pidiendo el apoyo de la Cámara para su entrada en vigor.

Por otro lado, el presidente del Gobierno regional ha rechazado las críticas del PSOE por no haberse reunido con el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, y ha evitado comprometerse a mantener ese encuentro, pese a la petición expresa del portavoz socialista, José Vélez, en el Pleno de la Asamblea Regional.

Vélez ha acusado a López Miras de anteponer los intereses de su partido a los de la Región y de actuar según las directrices de la dirección nacional del PP.

El portavoz socialista ha recordado que su partido ha ofrecido pactos en materia de agua, agricultura y servicios públicos y ha reprochado al presidente que aún no haya dialogado con el principal partido de la oposición para abordar los retos de la Comunidad Autónoma. "Un presidente debe anteponer los intereses de su tierra, y usted no lo ha hecho", ha remarcado.

López Miras, por su parte, ha respondido que Pedro Sánchez tardó 15 meses en reunirse con el líder del PP y ha cuestionado la coherencia de las exigencias del PSOE en la Región. "No sé si les parece mucho o poco, pero eso es lo que tardó el presidente del Gobierno de España", ha dicho. Además, ha señalado que "hasta hace poco el señor Lucas era el diputado más irrespetuoso de esta Asamblea", lo que a su juicio dificulta cualquier voluntad de diálogo.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PLAN MOVES

Asimismo, López Miras ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprobará este jueves una modificación presupuestaria por valor de 19 millones de euros con el fin de completar la concesión de ayudas del plan MOVES III. Según ha señalado, el objetivo es movilizar un total de 74 millones de euros en subvenciones destinadas a impulsar la eficiencia energética, el autoconsumo y la movilidad eléctrica en la Región de Murcia.

López Miras ha respondido así a la diputada de Podemos, María Marín, quien ha denunciado que "solo el 23% de los fondos recibidos del IDAE para la adquisición de vehículos eléctricos han sido concedidos, y el porcentaje de beneficiarios que han cobrado es aún menor". La diputada ha advertido que "la Región está a la cola en ejecución de estas ayudas", y ha acusado al Gobierno regional de "convertir los fondos europeos en un préstamo sin intereses para financiarse a coste cero".

Frente a estas críticas, el presidente ha defendido que la Comunidad está "dedicando todos los recursos disponibles" para agilizar los trámites, pero ha culpado al Gobierno de España de haber generado "un auténtico infierno burocrático", con "trabas normativas y duplicidad de informes técnicos" que dificultan la ejecución de las ayudas. Ha asegurado que ya se ha alcanzado un 86% de ejecución en el programa de autoconsumo y un 76% en el MOVES II.

PREVISIONES ECONÓMICAS "POSITIVAS"

Finalmente, López Miras ha dicho que las previsiones económicas para 2025 y 2026 en la Región de Murcia son "positivas", con una estimación de creación de 16.000 nuevos empleos, según los datos del Colegio de Economistas. "El panorama económico es bueno en la Región", ha afirmado, destacando los datos de crecimiento, empleo y emprendimiento.

Así lo ha hecho saber en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular sobre las previsiones del Ejecutivo autonómico, López Miras ha señalado que la Región fue la comunidad autónoma que más creció en 2024, con un incremento del PIB del 3,7%, según BBVA Research, frente al 2,5% de la media nacional. De cara a 2025, ha añadido, "seguiremos estando entre las regiones que más crezcan en España".

He resaltado el dinamismo del mercado laboral murciano, subrayando que la Región ha batido récords en número de autónomos, alcanzando los 104.400, y en creación de empresas, con una media de 7,9 nuevas sociedades al día, por encima de las 6,2 registradas a nivel nacional. A ello ha sumado el impacto positivo de medidas impulsadas por su Ejecutivo, como la simplificación administrativa, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, y las deducciones fiscales.

De hecho, ha anunciado que en la próxima declaración de la renta se ampliarán de 17 a 20 las deducciones autonómicas, que incluirán beneficios fiscales por enseñanza de idiomas, gastos de conexión a internet en municipios de menos de 15.000 habitantes, adquisición de vivienda habitual y ayudas a familias monoparentales, entre otros.

El portavoz del PP en la Asamblea, Joaquín Segado, ha centrado su intervención en denunciar "la voracidad fiscal del Gobierno de España", al que ha acusado de haber subido 96 impuestos desde el inicio de la legislatura.

Segado ha criticado también que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho caja con las rentas más bajas", y ha calificado de "escudo social falso" el aumento del salario mínimo si este va acompañado de mayor presión fiscal. "Incluso los que están exentos de tributar pagan más, porque lo hacen a través del IVA en la luz, el transporte o la cesta de la compra", ha afirmado.