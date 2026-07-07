López Miras: "Rechazamos la España asimétrica porque es desigualdad e injusticia"

1102429.1.260.149.20260707135922 El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras - CARM

MURCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha expresado este martes su rechazo a la implantación de un modelo de déficit asimétrico para las comunidades autónomas tras el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

En declaraciones a los periodistas, López Miras ha calificado de "total improvisación" la gestión del Ministerio de Hacienda y ha criticado que la propuesta, planteada por la consejera catalana Alicia Romero, fuera asumida por el Gobierno central.

"Rechazamos la España asimétrica, rechazamos la asimetría porque que es la desigualdad y la injusticia. Es el privilegio de unos territorios frente a otros", ha afirmado.

El jefe del Ejecutivo regional ha afirmado que el propio ministro de Hacienda, Arcadi España, reconoció durante el transcurso del Consejo que la Región de Murcia se encuentra infrafinanciada y que recibe por parte del Estado menos presupuesto para educación, política social y sanidad que el resto de comunidades.

En este sentido, López Miras ha lamentado que, "en lugar de aportar una solución y que se pueda iniciar un diálogo o una negociación para reformar el sistema de financiación autonómica que nos trate a todos con justicia", la propuesta del Ministerio sea "perpetuar esa injusticia" y trasladarla en más deuda para los murcianos a través de un objetivo de déficit "distinto".

EXIGENCIA DE UNA NEGOCIACIÓN MULTILATERAL

Ante el anuncio de próximas reuniones, el máximo dirigente de la Región de Murcia ha mostrado su escepticismo y ha advertido de que estas convocatorias solo buscan "satisfacer los intereses de Cataluña".

"El primer paso debe ser reunir a todas las comunidades para que hagan sus propuestas, para que aporten sus ideas sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y entre todos llegar a un acuerdo, pero no pueden ponernos sobre la mesa el modelo que ha pactado ya el Partido Socialista con Esquerra Republicana de Cataluña para que sobreviva unos meses más en la Moncloa Pedro Sánchez e intentar hacernos tragar a todos con eso", ha agregado.