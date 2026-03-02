López Miras recibe al equipo de la película 'Sorda' tras sus tres Goya: "Sois orgullo de Región"

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha recibido a Eva Libertad (d) y a Nuria Muñoz, directora y productora, respectivamente, de ‘Sorda’, tras alzarse con tres premios Goya en la 40 edición de los galardones - CARM

MURCIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha recibido este lunes en el Palacio de San Esteban a las murcianas Eva Libertad y Nuria Muñoz, directora y productora, respectivamente, de la película 'Sorda', que ha obtenido tres premios Goya en la 40ª edición de estos galardones del cine español.

En concreto, el Premio a la Mejor Dirección Novel fue para Eva Libertad; el de Mejor Actriz Revelación para Miriam Garlo, y el de Mejor Actor de Reparto para Álvaro Cervantes.

Para el presidente, el equipo del largometraje premiado es "orgullo de Región". "Estamos orgullosos de vosotras y de todo el gran equipo que os ha acompañado", ha afirmado, y ha agregado, además, que este éxito "es vuestro y, si nos lo permitís, un poco también de toda la Región de Murcia, que ha vibrado con vosotras, se ha alegrado, ha disfrutado y lo va a seguir haciendo".

Durante su intervención, López Miras ha asegurado que 'Sorda' "es más que una magnífica película: es una historia de sinceridad, de una realidad ante la que debemos abrir no solo los oídos, sino también los ojos y el corazón".

Asimismo, ha puesto en valor que la obra ha sabido trasladar que "ningún ser humano es invisible. No debe serlo, y todos debemos contribuir a ello".

El presidente ha destacado también el carácter profundamente murciano del proyecto, al señalar que "no solo las escenas de la película transcurren en nuestra Región, sino que lo que contáis es también lo que piensa la Región de Murcia".

Finalmente, el jefe del Ejecutivo regional se ha mostrado convencido de que las autoras ya piensan "en nuevos proyectos y nuevas ideas, y no se van a detener aquí". En esas futuras obras, ha afirmado, "volveremos a colaborar con vosotras. Contad con la Región de Murcia. De corazón, y en nombre de todos, enhorabuena".

'Sorda' llegó a los Premios Goya nominada en siete de las categorías más relevantes: Mejor Película, Mejor Dirección Novel, Mejor Guion Adaptado, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz Revelación, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Sonido.

Además de estos premios para 'Sorda', el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción fue para 'Ángulo muerto', un trabajo que cuenta con los murcianos Carlos Santos y Eva Llorach como protagonistas.