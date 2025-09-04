López Miras recibirá al nuevo delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, recibirá la visita del nuevo delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, tras recibir su carta emplazándole a un encuentro institucional.

"López Miras no levanta muros como hace Sánchez y lo recibirá dentro de lo que debe ser un encuentro de normalidad institucional", han señalado desde el Gobierno regional.

Lucas ha solicitado este jueves por escrito una reunión con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, para "reforzar la cooperación y cogobernanza".

En su carta, ha manifestado su intención de que su primera visita institucional como máximo representante del Gobierno de España en la comunidad sea a la sede del Ejecutivo autonómico, con el propósito de abordar "los retos fundamentales y conjuntos que tenemos como Región".