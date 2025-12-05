López Miras reclama a Bruselas más fondos para nuevas tecnologías de regadío en el presupuesto 2028-2034

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, participa en Bruselas en la reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía del Comité de las Regiones - CARM

MURCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha reclamado en Bruselas que el futuro presupuesto europeo 2028-2034 destine más financiación a innovación y nuevas tecnologías aplicadas al regadío, con el objetivo de reforzar la eficiencia hídrica y la competitividad del sector agrícola, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

En concreto, López Miras ha trasladado esta petición durante la reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía del Comité de las Regiones, de la que es miembro, y que ha debatido este viernes un dictamen sobre el papel de las regiones y de las ciudades en la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica.

"Queremos que en la Unión Europea haya un mayor presupuesto para poder invertir en modernizar técnicas de riego y en seguir implementando la última tecnología a nuestra gestión eficiente del agua", ha subrayado el presidente, quien ha agregado que el debate sobre la resiliencia hídrica en los territorios "es fundamental para el futuro de la Región de Murcia".

Con el fin de impulsar un mejor uso del agua en la UE, López Miras ha trasladado al debate de la Comisión la necesidad de que los Estados miembros y los distintos territorios avancen en la renovación de sus sistemas de regadío, de cara a producir más con un menor consumo hídrico.

El objetivo de la propuesta es "animar a los Estados miembros a modernizar sus riegos y la gestión del agua, es decir, a que hagan lo mismo que hace la Región de Murcia. Queremos que gestionen el agua de forma eficiente, como ya hacemos otros territorios", ha dicho López Miras.

En este sentido, ha puesto en valor que "la Región de Murcia va por delante del resto del mundo cuando se habla de agua. No hay ningún otro territorio del mundo que pueda competir con nosotros a la hora de gestionar eficientemente cada gota de un recurso escaso como es el agua".

El dirigente regional ha vinculado estas propuestas en materia de agua con la reunión mantenida este jueves con la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular, Jessika Roswall, a la que pidió "que priorice las inversiones precisamente para aquellos territorios que son vulnerables por el cambio climático, por la desertificación y que tienen que hacer una gestión mucho más eficiente del agua porque tiene un déficit hídrico estructural, como la Región de Murcia".