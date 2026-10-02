López Miras reclama que el Corredor del Mediterráneo pase por Cartagena

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado que no aceptará que el Corredor del Mediterráneo llegue a la Región de Murcia con características diferentes a las del resto de España o Europa.

"Aquí no puede llegar un Corredor Mediterráneo de segunda", ha aseverado López Miras, exigiendo que la infraestructura cuente con las mismas características que en el resto del país y del continente, y reclamando de manera específica que llegue a Cartagena "porque si no no será Mediterráneo".

La #RegióndeMurcia no puede tener un #CorredorMediterráneo de segunda, y no será Mediterráneo sin #Cartagena



El presidente @LopezMirasF exige un corredor con las mismas características que en el resto de España y Europa.



El desarrollo y la competitividad de nuestras empresas… pic.twitter.com/sDeJ3SXj01 — Infraestructuras y Desarrollo Territorial RM (@Fomento_RM) October 2, 2026

López Miras ha realizado estas declaraciones antes del acto del 'Día del Empresario y la Empresaria', iniciativa conjunta de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) y del Gobierno regional donde ha destacado el papel de los empresarios de la Región de Murcia que "han demostrado a lo largo de la historia que han dado lo mejor de sí mismos, siendo valientes y estando comprometidos con la tierra para hacer que crezca, prospere, se modernice y siga conquistando Europa y el mundo".

En su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico ha indicado que con este día se pretende poner en valor la figura del empresario frente a otras administraciones que la "denostan" o intentan "demonizar".

COMPROMISO DE BAJAR IMPUESTOS Y SIMPLIFICAR LA BUROCRACIA

El presidente ha afirmado que el Gobierno regional se compromete a seguir trabajando con los empresarios "bajando impuestos, simplificando la burocracia" con el objetivo de que puedan crecer y aumentar la contratación.

Al hilo, López Miras ha demandado al Ejecutivo central una "financiación autonómica, una planificación hidrológica, logística, energética e infraestructuras que necesitan los empresarios".