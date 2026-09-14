López Miras reclama más FCSE en la Región: "Terminaremos el año con más del doble de inmigrantes que en 2025"

Archivo - El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, interviene en el Comité Europeo de las Regiones - CARM - Archivo

MURCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha reclamado más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para luchar contra la llegada de inmigrantes a las costas de la comunidad. En una entrevista ofrecida al programa 'Las mañanas de RNE' recogida por Europa Press, ha afirmado que la Región "terminará el año con bastante más del doble de inmigrantes que en 2025" ya que "hasta agosto han llegado ya el doble que el pasado año".

López Miras ha afirmado que los sindicatos de Guardia Civil y Policía Nacional han señalado que debido al aumento de la seguridad en las costas andaluzas "las mafias han buscado territorios en los que pueden actuar de manera impune".

Asimismo, el jefe del Ejecutivo regional ha afirmado que está a la espera de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responda a una carta que le envió el 23 de agosto pidiendo información y refuerzo de Guardia Civil y Policía Nacional. "Estoy ansioso porque me conteste el presidente del Gobierno y sentarme a hablar de esto", ha indicado.

REUNIÓN BILATERAL CON MARRUECOS

Por otra parte, López Miras ha reclamado una reunión bilateral con Marruecos "para ver cómo van a procurar en corto plazo el retorno de los ciudadanos marroquíes" que llegaron a Ceuta en julio.

El presidente regional ha denunciado que el Gobierno "ni ha estado ni ha querido estar y las veces que ha estado ha sido de manera forzada y muy incómoda".

López Miras ha afirmado que "si el Gobierno quisiera esta crisis tiene solución si se agilizan todos los expedientes de retorno de expulsión de vuelta a Marruecos de aquellos que han entrado de forma ilegal si se ponen en marcha los medios humanos y materiales necesarios".

"El Gobierno de España está demostrando su inutilidad", ha indicado, al tiempo que ha señalado que es "muy plausible que esté chantajeado porque si no es muy difícil entender qué es lo que ha pasado".

ELECCIONES

Preguntado por su futuro, López Miras ha afirmado que le "encantaría" ser el candidato para las próximas elecciones regionales. "Lo que a mí me hace feliz es la Región de Murcia y trabajar por ella", ha afirmado.

Asimismo, ha señalado que "ahora mismo" la prioridad del presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo es Ceuta. "La principal amenaza que tenemos como Estado ahora mismo es que se cuestione nuestra integridad territorial", ha apuntado.

LEY DE NIETOS

En relación a la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la Ley de Nietos, López Miras ha aseverado que "una persona que nunca ha vivido en España y no tiene ninguna intención de vivir en España tenga capacidad de poner y quitar gobiernos, de poner y quitar presidentes o alcaldes creo que merece una reflexión".

"El Gobierno va a utilizar cualquier herramienta que tenga al alcance de su mano para intentar condicionar unas elecciones a su favor", ha recriminado.