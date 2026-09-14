Lucas tilda de "infundadas" las comparaciones entre Ceuta y Cartagena y denuncia "bulos" sobre la gestión migratoria

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO REGIÓN DE MURCIA

CARTAGENA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha arremetido contra la "ansiedad política" y los "bulos" vertidos sobre la gestión migratoria en la ciudad y ha rechazado "las infundadas comparaciones entre Ceuta y Cartagena" durante el acto de toma de posesión del nuevo comisario jefe de la Policía Nacional de Cartagena.

"Si atendiéramos a la realidad política y mediática de estas últimas semanas, con declaraciones tan fuera de lugar, uno esperaría llegar a Cartagena y encontrarse una ciudad sitiada, invadida y colapsada", ha aseverado, para contraponer que la realidad es la de "una ciudad en paz y armonía".

Lucas ha querido dejar claro que "la gestión migratoria no acaba con nuestras obligaciones legales o policiales" y que "existe un componente humanitario que distingue y engrandece nuestra democracia".

En este sentido, ha remarcado el compromiso del Ejecutivo central con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, comprometiéndose a "continuar mejorando los medios de los que disponéis y ampliar las dependencias policiales de la comisaría".

Por otra parte, ha hecho un llamamiento a "la colaboración y al trabajo conjunto con sentido de Estado" para abordar las crisis migratorias. "La actitud de López Miras demuestra que no está a la altura de ser un presidente que merece la Región de Murcia", ha apostillado.

Con respecto a la petición de la Asamblea para que comparezca en sede parlamentario para informar sobre la situación y los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Lucas ha afirmado que lo hará como presidente del Gobierno regional a partir de mayo de 2027.

REAPERTURA DE LA LÍNEA FERROVIARIA CARTAGENA-CHINCHILLA

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia ha reiterado su compromiso de reestablecer el servicio de la línea convencional Cartagena-Chinchilla "en cuanto terminen las obras" . A su vez, Francisco Lucas ha recriminado al Partido Popular que ellos fueron el "único" partido que "pretendía cerrar definitivamente la línea con la llegada de la alta velocidad por Alicante".

Este mes de septiembre se han cumplido cuatro años desde que la circulación de esta línea ferroviaria quedó suspendida. El último trayecto fue el 1 de septiembre de 2022 y aún no hay una fecha concreta para la vuelta de los trenes.